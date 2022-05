Compensatie gedupeerden spaartaks kan 11,7 miljard gaan kosten

gjvw

18 apr. 2022 - 15:33

Dat er overdreven miljarden ten gunste van het klimaat beschikbaar werden gesteld was voor de verschrikkelijke oorlog in Oekräine. Dat er daardoor andere prioriteiten ontstaan is duidelijk. Dat in heel Europa de stikstofnorm beduidend anders is dan hier met natuur 2000 postzegels. Daar mag de wandelaar ook geen wind laten denk ik. De nieuwe scheetpolitie is watching you. Scherts uiteraard. Het draaft hier helemaal door. Wanstaltige windmolens, zonneparken op goede landbouwgrond, winst voor de boer, die immer onderbetaald werd en nog, dank zij de grootgrutters. Ik lees de armen betalen en de rijken niet. Gaat terug tot voor de jaartelling. Wij hebben nu een overheid met zoveel lijken in de kast die alleen maar miljarden kosten. En nooit leert wat er is fout gegaan. Dan kom je altijd op de kreet zakkenvullers, geen kennis, ik op TV de rest weg ermee. Er zijn heel goede uitzonderingen. En zo gaat alles door, de rijken geholpen door de overheid lachen zich één kriek, de rest huilt en wordt uit huis gezet. Gaaf land wah.