Collega's van BOOS besteden aandacht aan verhuurder Change=

Eerder deze maand besteedde Kassa aandacht aan verhuurder Change=, die huurders opzadelt met aanvullende financiële lasten door wel heel royale servicekosten te rekenen. Kosten waarvan het overigens nog maar de vraag is of ze wel terecht in rekening zijn gebracht. Huurders betaalden per persoon gemiddeld zo'n 900 euro te veel. Lekker binnenlopen!