Coffeeshops zien winst in verloren rechtszaak 18-01-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Coffeeshops zien toch winst in een verloren rechtszaak over de nieuwe gedoogcriteria. Ze zijn blij dat de rechter benadrukt dat burgemeesters zelf beleid mogen bepalen en mogen kiezen of ze optreden tegen coffeeshops die nog drugstoeristen toelaten. ,,Dat is goed nieuws voor steden met een redelijke burgemeester'', zegt vrijdag advocaat André Beckers die voor veel coffeeshops optreedt.

Geen controle

De burgemeesters van bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en Enschede hebben gezegd dat ze geen problemen hebben met wiettoeristen en dat ze niet gaan controleren. Uit het regeerakkoord halen ze die vrijheid ook. De uitspraak van de rechter is een extra steun in de rug. ANP