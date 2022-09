CNV: kwart thuiswerkenden krijgen vraag toch naar kantoor te komen 15-01-2021 • leestijd 2 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

27 procent van de mensen die thuis kunnen werken, wordt door de werkgever gevraagd toch naar kantoor te komen. Daarnaast gaat 43 procent van de mensen nog steeds (gedeeltelijk) naar kantoor, blijkt uit onderzoek van CNV onder ruim 1200 thuiswerkende leden.

CNV wijst er nogmaals op dat thuiswerken echt kan helpen het coronavirus te verslaan, zeker nu de Britse coronavariant op ons afkomt. Daarom roept de vakbond iedereen, zowel werkgevers als werknemers, op om verantwoordelijkheid te nemen en zoveel mogelijk thuis te werken.

Thuiswerken valt zwaar in winter

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het thuiswerken in januari zwaarder valt dan in de lente en zomer. Zo ziet CNV dat veel thuiswerkenden er inmiddels flink doorheen zitten en het thuiswerkenden in de zonnige periode prettiger vinden.

Bijna 40 procent heeft fysieke klachten door thuiswerken

Verder geeft ongeveer 45 procent aan thuis geen goede werkplek te hebben. Hierdoor heeft bijna 40 procent fysieke klachten, zoals schouder-, nek- en armklachten. 54 procent van de mensen krijgt verder thuiswerkkosten niet vergoed, ziet CNV. Dat is reden voor de vakbond om thuiswerkmiddelen en -vergoeding tijdens de cao-onderhandeling aan de orde te stellen.

Calamiteitenfonds voor extra vrije dagen thuiswerkende ouders

Het is nu extra zwaar voor thuiswerkenden met schoolgaande kinderen en/of kinderen op de opvang. Zo heeft 60 procent van hen weinig tijd voor zich zelf en houdt volgens een kwart de werkgever geen rekening met de jongere kinderen thuis. Eén op de zes moet extra verlofdagen opnemen om voor hun kind(eren) te kunnen zorgen. Daarom pleit het CNV voor een calamiteitenfonds om deze extra vrije dagen te financieren. ANP