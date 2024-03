Cijfers NS wederom in het rood: treinkaartjes waarschijnlijk fors duurder

Reizigers moeten rekening houden met een flinke prijsstijging van de treinkaartjes volgend jaar. De prijsverhoging is volgens de NS nodig, omdat het bedrijf in 2023 opnieuw verlies leed.

Het gaat mogelijk om een prijsstijging van 10 procent in 2025. Ook de prijzen van abonnementen zullen omhooggaan. Vorig jaar kon de NS een tariefsverhoging nog uitstellen, maar dat lijkt voor komend jaar niet meer mogelijk.

Eigenlijk hadden de prijzen van de kaartjes en abonnementen dit jaar al omhoog moeten gaan. Maar het kabinet trok voor dit jaar 120 miljoen euro uit om te voorkomen dat de treinkaartjes duurder werden. Dit is geen structureel bedrag, waardoor de prijzen volgend jaar wel zullen stijgen.

De topman van de NS, Wouter Koolmees, laat in een reactie weten dat de prijsstijging onvermijdelijk is. “We hebben de tarieven tussen 2021 en 2023 minder hard verhoogd dan de inflatie. Daar komt bij dat de kosten, zoals voor energie, fors zijn gestegen.”

Treinreizigers hebben al veel last gehad van werkzaamheden en verstoringen. Ook is er sprake van een flink tekort aan technisch personeel, waardoor en kortere treinen moesten worden ingezet. Koolmees laat weten dat dit moet verbeteren. “De reiziger moet op ons kunnen rekenen.” Het bedrijf zet daarom in op de werving van nieuwe collega’s.