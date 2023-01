Belbus: Cheaptickets en Ryanair, waar blijft ons geld? 16-10-2021 • leestijd 2 minuten • 619 keer bekeken • bewaren

Voor hun vakantie naar Marrakesh eind april 2020 boeken Petra en Junior de vluchten bij Cheaptickets. De heenvlucht wordt verzorgd door Transavia, en de terugvlucht door Ryanair. Maar door de coronamaatregelen zijn de vluchten helaas geannuleerd. Petra ontvangt al snel een mail van Cheaptickets waarin ze zeggen dat ze haar geld terugkrijgt. Maar anderhalf jaar later heeft ze pas de helft terug.

Het geld van de heenvlucht met Transavia heeft ze ontvangen, maar het geld van Ryanair komt maar niet. Petra probeert contact op te nemen met Cheaptickets. Maar telefonisch zijn ze niet bereikbaar en via de mail krijgt ze automatische antwoorden terug. Ryanair is ook niet te bereiken. Petra zit met d’r handen in het haar en ze mailt de Belbus. We besluiten Ryanair te bellen, maar na 3 uur in de wacht te staan, wordt de hoorn er zonder pardon opgegooid. En ook op de mail wordt niet gereageerd. De chat begrijpt ons niet en via twitter komen we ook niet verder. Zelfs met de Belbus is Ryanair op geen enkele manier te bereiken.

Met de hoogwerker naar Cheaptickets

Maar de tickets zijn gekocht bij Cheaptickets krijgen we daarentegen met veel moeite wel te pakken en we mogen langskomen. We trekken de aandacht door met een hoogwerker voor het raam onze boodschap over te brengen: Cheaptickets, waar blijft ons geld? Ze vertellen ons dat Ryanair een andere procedure heeft dan andere vliegmaatschappijen. De klant moet zelf een claim indienen via een formulier. Cheaptickets geeft toe dat hun communicatie naar de klant erg slecht is geweest. Ze geven de drukte door corona de schuld van hun onbereikbaarheid, maar beloven beterschap. Petra krijgt een welgemeend excuus en ze bieden aan om samen het formulier van Ryanair in te vullen zodat ze haar geld terugkrijgt. Bovendien zullen de door hen extra in rekening gebrachte kosten (boekingskosten, servicepakket) aan Petra terugbetalen.

Zelfs voor Cheaptickets is het ingewikkeld want Ryanair blijkt de procedure voor de zoveelste keer veranderd te hebben. De vraag is hoeveel Ryanair klanten daar zelf doorheen komen. Maar dankzij de bemiddeling van Cheaptickets komen we nu, anderhalf jaar later, eindelijk ergens. Ryanair laat Cheaptickets weten dat het geld onderweg is. Eind goed, al goed? Nou ja, eerst zien en dan geloven.