CDA wil regeringscommissaris toegankelijkheid Gisteren • leestijd 2 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

Een regeringscommissaris die erop toeziet dat onder andere websites toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Daar pleit de Tweede Kamerfractie van het CDA maandagavond in het televisieprogramma Kassa voor. Veel websites zijn namelijk niet of slecht toegankelijk voor bijvoorbeeld blinden of slechtzienden.

Lucille Werner, Tweede Kamerlid CDA: “We digitaliseren steeds meer. Maar de kloof tussen mensen die wel en die niet mee kunnen doen, wordt steeds groter. Denk aan onze ouderen, mensen met een handicap of laaggeletterden. Dat moet anders. Daarom wil het CDA een regeringscommissaris voor toegankelijkheid. Iemand die toegankelijkheid een gezicht geeft: iemand die zich ervoor gaat inzetten dat we allemaal mee kunnen doen in onze samenleving.” Zij gaat hierover Kamervragen stellen.

Richtlijnen

Overheidssites moeten volgens (Europese) regelgeving sinds 2018 aan speciale richtlijnen voldoen. Een website of applicatie die hieraan voldoet is volledig digitaal toegankelijk voor mensen met een visuele, maar bijvoorbeeld ook een auditieve, motorische of verstandelijke beperking. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 6% van de overheidssites aan al deze richtlijnen voldoet. Het bedrijfsleven doet het nog slechter.

Een website moet bijvoorbeeld voldoende kleurcontrast hebben om de leesbaarheid te vergroten. Audiofragmenten en video’s voor doven en slechthorenden moeten ondertiteld worden. Vanaf 2025 moet Nederland voldoen aan een nieuwe Europese wet. Dan moeten alle digitale producten en diensten aan deze richtlijnen voldoen.

Alle vormen van toegankelijkheid