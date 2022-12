CBR ziet weinig in BOVAG-plan om rijexamen in te korten 26-03-2021 • leestijd 1 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Een idee van branchevereniging BOVAG om de duur van rijexamens in te korten, is door het CBR in de wind geslagen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen kampt met enorme wachttijden, nadat de rijexamens een tijdlang stil hebben gelegen. De praktijktoetsen inkorten naar een half uur is echter geen optie, aldus het CBR.

Door de coronamaatrdegelen moeten er maarliefst 600.000 theorie- en rijexamens worden ingehaald. Zelf speelt het CBR met het plan om indien nodig de examenleeftijd te verhogen van 17 naar 18 jaar. Daarnaast zouden ook faalangst-tentamens en tussentijdse toetsen opgeschort kunnen worden.

BOVAG vindt dat geen goed idee, vooral omdat 17 jarigen vaak in één keer slagen. "Het is succesvol, waarom zou je er dan mee stoppen", zegt een woordvoerder.

Liever ziet de branchevereniging dat het CBR haar examens inkort, zodat de doorstroom wat sneller gaat. Dat ziet het CBR op zijn beurt niet zitten. "We tornen niet aan de kwaliteit.", laat het bestuursorgaan weten. "Het examen duurt een klein uur, inclusief het voorgesprek en het eindgesprek. De examenrit zelf duurt ongeveer 35 minuten. Dat is al best kort als je bedenkt wat er wettelijk allemaal getoetst moet worden. Een half uur voor je leven lang een rijbewijs in een steeds complexer wordend verkeer, dat is niets teveel gevraagd."

In plaats daarvan doet het CBR een oproep aan de rijscholen. "Die kunnen bijdragen door hun leerlingen alleen examen te laten doen als ze voldoende lessen hebben gehad, als ze echt kans hebben om te slagen." ANP