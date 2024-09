CBS: Steeds meer ouderen overlijden na een val Vandaag • leestijd 2 minuten • 554 keer bekeken • bewaren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert meer sterfgevallen doordat mensen per ongeluk struikelden of uitgleden. Vooral bij 90-plussers of mensen in een zorginstelling voor dementie is de stijging in de cijfers het grootst. Volgens het statistiekbureau is deze manier van overlijden de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak. Overlijden na een val met de fiets of scootmobiel wordt niet meegerekend in de cijfers.

Steeds meer mensen overlijden doordat ze struikelen of uitglijden. Vorig jaar stierven bijna 7000 mensen op die manier, gemiddeld dus ruim negentien mensen per dag. Dat is bijna 12 procent meer dan in 2022. In minder dan tien jaar tijd is het aantal sterfgevallen door een ongelukkige val zelfs verdubbeld.

Meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak

Een noodlottige val is volgens het CBS met afstand de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak in Nederland. Het statistiekbureau vergelijkt de cijfers met andere doodsoorzaken en constateert dat het aantal doden door een val ruim twee keer zo hoog ligt als het aantal doden door zelfmoord, verkeersongelukken, vergiftiging, verdrinking, moord en doodslag bij elkaar. Mensen die om het leven komen door een val met bijvoorbeeld een fiets zijn niet meegenomen in de cijfers.

Ongeveer de helft van de dodelijke slachtoffers had een heup gebroken door de val, en een kwart was gewond geraakt aan het hoofd.

Stijging

Nederland vergrijst en het aantal ouderen stijgt al jaren. Bovendien neemt het aantal inwoners in Nederland toe. Zo zijn er dus ook meer mensen die na een val zouden kunnen overlijden. Maar zelfs als daarmee rekening wordt gehouden en de cijfers daarvoor worden gecorrigeerd, stijgt het aantal sterfgevallen door een val snel. In 2011 stierven omgerekend achttien op de 100.000 mensen door een noodlottige val, vorig jaar ging het om ruim 39 mensen per 100.000 Nederlanders. Het is dus meer dan verdubbeld.

Volgens statistiekbureau CBS stijgt het percentage overledenen door zo'n noodlottige val vooral in twee groepen: mensen van 90 jaar en ouder, en mensen die in een zorginstelling worden behandeld vanwege aandoeningen als dementie.

Valpreventieweek ‘ik sta sterk’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport starten deze week samen met VeiligheidNL met een campagne ‘Ik sta sterk’. Deze week moedigen ze gemeentes aan om met lokale zorginstellingen bewustwording te creëren bij ouderen. Ook worden er deze week cursussen gegeven over valpreventie en worden risicogroepen opgespoord.

Bron: ANP, CBS, VeiligheidNL