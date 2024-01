CBS: Ondanks prijsstijgingen hebben huishoudens meer geld te besteden

23 dec. 2023 - 10:50

Dat uw pensioen in 2025 niet zal stijgen kunt u nu nog niet weten. Dat wordt pas bekend gemaakt in de laatste periode van 2024. U hoeft er ook geen rekening mee te houden dat uw pensioen in 2026 met het nieuwe pensioenstelsel wordt gekort. Ook dat kunt u nu nog niet weten. Het belastingtarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat omhoog inderdaad: van 36,93% naar 36,97%. Dat kost geen scheur in de broek ;) Maar de grens van de eerste schijf gaat ook omhoog en wel van €37.149 naar €38.098. Dat is dan weer goed nieuws. De huurtoeslag gaat in 2024 omhoog met maximaal €416 per jaar en de inkomensgrens voor huurtoeslag gaat volgend jaar met €1250 euro omhoog. De zorgtoeslag gaat wel naar beneden maar dat is het stoppen van een tijdelijke verhoging in 2023. Het minimumloon steeg in 2023 met een extra ruime 10% en daar komt in juli 2024 weer een extra verhoging bij bovenop de reguliere verhogingen in januari en juli 2024. Er wordt een daling van de inflatie verwacht in 2024 en een verdere daling in 2025. De 7 grootste pensioenfondsen met 8 miljoen deelnemers verhogen de pensioenen in 2024. Kortom, er is ook veel positiefs te melden en te verwachten toch?