Buitenlandse oplichters? Europese IBAN-Naam Check nodig om fraudeurs te weren

Er moet vaart worden gemaakt met het verder uitrollen van de IBAN-Naam Check in Europa om oplichting door buitenlandse fraudeurs tegen te gaan. Met deze check kun je binnen Nederland controleren of de naam bij het opgegeven rekeningnummer hoort. Deze controle ontbreekt echter vaak bij geld overmaken naar buitenlandse rekeningnummers, zodat fraudeurs vrij spel hebben.

Dat zeggen De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een reactie op een uitzending van consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) vanavond over kredietfraude.

De AFM ontving de afgelopen maanden tientallen meldingen over kredietfraude, en zegt dat dit waarschijnlijk het topje van de ijsberg is, omdat mensen niet de weg weten naar hun fraudemeldpunt.

Woordvoerder Ramon Verweij: "We zien dat doordat de controle in Nederland zo breed is geïmplementeerd, fraudeurs steeds meer 'internationaal' gaan. Daarom werken wij hard aan Europese uitbreiding van deze controle. Wij voeren al checks uit voor banken in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en bereiden pilots voor met banken in Duitsland, België en Finland. Ook controleren we een deel van internationale (cross-border) betalingen. Deze oplossing wordt de komende tijd verder uitgebreid."