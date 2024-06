Bruine aanslag in de toiletpot? Zó krijg je de wc-pot weer schoon Vandaag • leestijd 5 minuten • 15164 keer bekeken • bewaren

Praktisch iedereen heeft het liefst een hygiënische, brandschone toiletpot. Het kan echter gebeuren dat er aanslag in de pot ontstaat. Soms is deze aanslag hardnekkig en laat deze zich moeilijk verwijderen. Dat komt vaak door urinesteen en kalk. Herkenbaar? Met deze tips is jouw wc-pot binnen de kortste keren schoon!

De meeste mensen zullen het wel kennen, bruine of zwarte aanslag in de wc. Dat hoeft uiteraard niet in de eigen toiletpot te zijn, wellicht ben je het ooit tegengekomen in andermans toiletpot of een openbaar toilet.

Wat is bruine aanslag in de toiletpot?

Bruine aanslag is niet alleen onhygiënisch om te zien, het is daadwerkelijk onhygiënisch. Daarom doe je er goed aan om je toilet met regelmaat te reinigen.

Anders dan de naam wellicht lijkt te impliceren is bruine géén ontlasting. Meestal wordt bruine aanslag veroorzaakt door urinesteen of kalksteen, of een combinatie van beiden.

In urine zitten stoffen die ook wel minerale zouten worden genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om kalium, natrium, calcium en magnesium. Tijdens het toiletbezoek wordt de urine – met deze stoffen erin – op natuurlijke wijze geloosd, en het zijn deze stoffen die de bruine aanslag veroorzaken. Dat noem je urinesteen.

Kalkaanslag wordt veroorzaakt door kalksteen. Dat heeft alles te maken met de mineralen die in het water zitten. Deze stoffen hopen zich langzaam maar zeker op en leiden na verloop van tijd tot de kenmerkende aanslag.

Wat is zwarte aanslag in de toiletpot?

Bruine aanslag is in zekere zin het voorstadium van zwarte aanslag. Het wordt op dezelfde manier veroorzaakt, maar is hardnekkiger en donkerder van kleur.

Door regelmatig je toiletpot te reinigen, voorkom je dat bruine aanslag uiteindelijk zwarte aanslag wordt. Daarmee doe je jezelf een groot plezier, want zwarte aanslag is een stuk lastiger te reinigen.

Heb je het schoonmaakwerk tóch zo lang laten liggen dat er sprake is van aanslag? Dan kun je met deze tips aan de slag om de wc schoon te maken. We bespreken verschillende tips voor bruine én zwarte aanslag, aangezien zwarte aanslag zoals gezegd een stuk hardnekkiger is.

Zo verwijder je bruine aanslag uit de toiletpot

Voor dit klusje kun je in beginsel denken aan breed toepasbare schoonmaakmiddelen – én levensmiddelen! – die in menig huishouden aanwezig zijn. Deze tips werken voor bruine aanslag in de pot.

Tip 1: Schoonmaakazijn

Je kunt om te beginnen aan de slag met schoonmaakazijn. Het enige dat je voor de rest nodig hebt, is tijd en geduld.

Dat zit zo. Schoonmaakazijn moet idealiter enkele uren intrekken voordat het zijn reinigende werk doet in de toiletpot. Over het algemeen wordt dan ook aangeraden om 's avonds voor het slapen gaan een flinke hoeveelheid schoonmaakazijn in de pot te gieten. Doe dit ná je laatste toiletbezoek, anders spoel je alles direct weg.

Laat de azijn de hele nacht intrekken. Pak de volgende ochtend de toiletborstel en begin te schrobben. Grote kans dat er al heel wat aanslag loslaat. Daarna spoel je het toilet door en je bent klaar. Als de eerste poging niet het gewenste resultaat oplevert, herhaal je dit proces gewoon tot het wél gelukt is.

Belangrijk: de azijn lost de aanslag weliswaar op, dat geldt niet voor de bacteriën die door de aanslag veroorzaakt worden. Daarom wordt sterk aanbevolen om de wc óók goed te reinigen met een wc-reiniger.

Tip 2: Baking soda

Ook al zo'n multifunctioneel product dat in veel gootsteenkastjes aanwezig is: baking soda. Vul een kopje met baking soda en giet het kopje leeg in het toilet.

Laat dit vervolgens 15-20 minuten intrekken en kijk dan eens of je de aanslag los kunt schrobben met de toiletborstel. Gelukt? Doortrekken en je bent zo goed als klaar. Ook in dit geval is het aan te raden om vervolgens nog even met een wc-reiniger aan de gang te gaan.

Je kunt schoonmaakazijn en baking soda overigens ook combineren. Let op, want in dat geval krijg je een bruisend mengsel. Giet dit mengsel in de pot en laat het even inwerken: als het even meezit, kun je de aanslag vervolgens moeiteloos wegschrobben.

Tip 3: Cola

Eerlijk is eerlijk, het lijkt een wat merkwaardige tip, maar ook met cola kun je een toiletpot ontdoen van urinesteen en kalksteen. Giet een halve liter cola in de pot en laat minstens een uur of anderhalf intrekken. Ook daarna pak je gewoon de toiletborstel voor het betere schrob- en boenwerk, zo wordt her en der aangeraden – zelfs door professionele schoonmaakbedrijven.

De theorie is dat cola – in ieder geval van het merk Coca-Cola – het ingrediënt fosforzuur bevat. Maar viral lifehacks en jolige TikTok-filmpjes buiten beschouwing gelaten, het is goed om te benadrukken dat de kans op succes groter is als je gewoon aan de slag gaat met schoonmaakazijn en/of baking soda.

Complete onzin is het in ieder geval niet. Op de officiële website van Coca-Cola wordt door het bedrijf zelfs gezegd dat je de drank inderdaad kunt gebruiken voor het schoonmaken van een wc-pot. Maar, zo erkent ook het bedrijf zelf: "Coca-cola is een drank, géén schoonmaakmiddel. Daardoor is het niet effectief om bacteriën te doden, en het is dan ook niet de meest voor de hand liggende keuze als je het toilet wilt schoonmaken."

Zo verwijder je zwarte aanslag uit de toiletpot

Is de bruine aanslag inmiddels geëvolueerd tot zwarte aanslag? Dan is de kans groot dat je het met bovenstaande tips niet redt en er zwaarder geschut aan te pas moet komen om de boel een beetje toonbaar te maken.

Tip 1: Kokend water

Een veel gehoorde tip is om kokend water in de pot te gieten. Het idee is dat óók zeer hardnekkige aanslag op deze manier eenvoudiger loslaat.

Daarentegen loop je met kokend water wél het risico om het materiaal te beschadigen. Veel loodgieters raden het dan ook af om kokend water in de wc te gieten, al gaat het in dat geval voornamelijk om mensen die met kokend water een verstopping op proberen te lossen. Maar kokend water is kokend water, ongeacht het doel waarmee je het in de pot giet.

Tip 2: Schuurmiddel en een schuurspons

Kijk even of je deze aanslag te lijf kunt gaan met schuurmiddel en een schuurspons. Ga daarbij voorzichtig te werk om schade te voorkomen.

En omdat dit bij uitstek een uitermate vervelend en onhygiënisch klusje is, raden we aan om daarnaast ook gebruik te maken van schoonmaakhandschoenen en misschien zelfs een mondmasker.

Tip 3: Urinesteenverwijderaar en/of een professionele toiletreiniger

Om hardnekkige aanslag te reinigen, zijn soms helaas hardnekkige – en vaak chemische – reinigingsmiddelen nodig. In verschillende supermarkten en ook bouwmarkten liggen verschillende producten in de schappen. Termen als toiletgel of urinesteenverwijderaar kunnen je in de goede richting leiden.

Bonustip: Voorkomen is beter dan genezen

We sluiten dit artikel af door even een flinke open deur in te trappen. Voorkomen is beter dan genezen.

Om te voorkomen dat er überhaupt bruine aanslag in de toiletpot ontstaat, kun je deze het allerbeste regelmatig reinigen. Daarmee voorkom je dat je later vieze en vervelende klusjes moet uitvoeren waar je helemaal geen zin in hebt.