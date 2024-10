Brief Belastingdienst: 2,6 miljoen Nederlanders kunnen mogelijk vermogenstaks terugkrijgen Gisteren • leestijd 1 minuten • 11996 keer bekeken • bewaren

De Belastingdienst verstuurt vanaf dinsdag brieven aan zo’n 2,6 miljoen mensen die mogelijk jarenlang te veel belasting hebben betaald over hun vermogen. De ontvangers krijgen kans op rechtsherstel: ze moesten jarenlang in box 3 belasting betalen over rendement op vermogen dat zij waarschijnlijk helemaal niet haalden.

De brief is bedoeld om de ontvangers nu alvast te informeren. In juni 2025 krijgen de gedupeerden de beschikking over het formulier Opgaaf Werkelijk Rendement (OWR) dat ze moeten invullen. Daarna wordt verrekend hoeveel betaalde belasting zij mogelijk terugkrijgen.

Systeem van ‘fictief rendement’ was onrechtmatig

Jarenlang werd belasting geheven over rendement op vermogen (wat iemand aan zijn geld verdiende), gebaseerd op een vaststaand, fictief rendement. Echter, veel spaarders verdienden dat rendement helemaal niet: de rente was veel lager dan de rendementen die bijvoorbeeld aandelen opleverden.

Het systeem was daarmee onrechtmatig, oordeelde de Hoge Raad. Die kwam met een belangrijk arrest waarin ook werd uitgesproken dat gedupeerden recht hebben op rechtsherstel.

Hersteloperatie voor teruggave belasting

De Belastingdienst staat nu aan de vooravond van een enorme hersteloperatie. De mensen die een brief krijgen, ontvangen in de zomer van volgend jaar een uitnodiging om per belastingjaar meer informatie te geven. Met het OWR-formulier kunnen ze het werkelijk behaalde rendement opgeven. Hoeveel betaalde belasting zij mogelijk terugkrijgen, wordt daarna verrekend.

Deel moet nu al in actie komen