Brandweer wijst op risico’s van hout- of petroleumkachels Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Om de energiekosten te beperken halen veel mensen de hout- of petroleumkachel weer van zolder, maar dat is niet zonder gevaar. Koolmonoxidevergiftiging en brandgevaar liggen op de loer als de kachels niet op de juiste manier gebruikt worden. Daarvoor waarschuwt Brandweer Nederland.

Met de toenemende energieprijzen verwacht de brandweer dat meer mensen gaan stoken op hout en pallets, en dat daarmee het aantal schoorsteenbranden verder toeneemt. Carolien Angevaren spreekt namens de brandweer: “Toch stoken op hout? Doe het dan veilig.”

“Laat je schoorsteen vegen door professional”

Brand ontstaat voornamelijk wanneer het rookkanaal van de schoorsteen nog vol zit met aanslag, ook wel creosoot genoemd, of resten van vogelnesten. De brandweer raadt daarom aan minimaal één keer per jaar je schoorsteen schoon te laten maken door een professional.

Afhankelijk van je stookgedrag is het zelfs aan te raden je schoorsteen een tweede keer te laten vegen tijdens het stookseizoen.

Gebruik van droog en schoon hout belangrijk

Daarnaast is het aan te raden om voor jouw en andermans gezondheid alleen droog en schoot hout te stoken. “Dat geeft het minste fijnstof, rook en geuroverlast. Hout dat je zelf gehakt hebt, moet minimaal twee jaar drogen. Bijkomend voordeel van stoken op droog hout is dat het meer warmte afgeeft en minder aanslag geeft in de schoorsteen.”

Ook fijnstof door olie- en petroleumkachels

Niet alleen de schoorsteen, maar ook olie- en petroleumkachels brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, aangezien ook deze fijnstof uitstoten. “Dat is niet gezond en daarnaast is er ook het risico op koolmonoxidevergiftiging bij een onvolledige of slechte verbranding.”

“Ventileer goed bij het branden van kaarsen”

Wellicht heb je besloten de waxinelichtjes uit de kast te trekken. Wederom geen goed idee. “Het inademen van de rook van kaarsvet is ongezond. De roetdeeltjes zijn vergelijkbaar met wat er in sigarettenrook zit.”

Daarnaast kunnen ook kaarsen leiden tot koolstofmonoxidevergiftiging. Ondanks dat je in een grote ruimte niet snel last zult hebben van een paar waxinelichtjes, is het toch handig om waakzaam te zijn en goed te ventileren wanneer je kaarsen brandt.

Overige tips van Brandweer Nederland om veilig om te gaan met alternatieve verwarmmethoden:

Zorg voor een goede vonkenvanger op je schoorsteen.

Laat het installeren van de kachel of open haard uitvoeren door een professional.

Zet een bak met zand of zout naast het vuur om direct te blussen als het fout gaat.

Stook volgens de Zwitserse methode.

Blijf altijd in de buurt van een brandende houtkachel of open haard

Zorg dat er goed werkende rook- en koolmonoxidemelders hangen in de ruimte waar je stookt en in aangrenzende ruimtes

Zet de olie- of petroleumkachel op veilige afstand van andere meubels en stoffen. De stralingswarmte kan ervoor zorgen dat deze in brand vliegen.

Wees voorzichtig met het bijvullen van vloeibare brandstof. Zeker als de kachel nog warm is, kan dit al snel leiden tot oncontroleerbare en zeer brandgevaarlijke situaties.

Plaats kaarsen altijd in een daarvoor geschikte standaard of in een glas. Zorg dat de kaars stevig staat en niet omvalt.

Voorkom dat druipend kaarsvet leidt tot ontbranding van een papieren of houten ondergrond.

Warmte vasthouden en ventileren

Het is waarschijnlijk de meest voor de hand liggende tip, maar om te voorkomen dat je naar andere methoden moet grijpen, adviseert Angevaren toch om te proberen de warmte zoveel mogelijk binnen te houden. “Isoleer wanden, vloeren en daken, plaats isolerend glas en plak tochtstrips waar nodig.”