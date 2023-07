Boodschappen nog net zo duur als in januari

De consument blijft duur uit in de supermarkt. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK, waarover het AD beschikt . De prijzen voor boodschappen stabiliseren, een daling die zich leek af te tekenen, zet nog niet door.

Dagelijkse boodschappen zijn 12 procent duurder geworden sinds halverwege 2022, stelt GfK vast. Het marktonderzoeksbureau houdt de prijzen in de gaten met een boodschappenmandje met 55 producten. Daarin zitten vaak gekochte waren als appels, melk, gehakt, biscuit en tandpasta. Voor de prijspeiling worden de producten in negen verschillende supermarkten gekocht. Daarmee houdt GfK de prijsontwikkeling van Nederlandse boodschappen in de gaten.