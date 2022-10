Bomvolle treinen zorgen voor klachtenregen bij NS

Bij reizigersorganisatie Rover stromen de klachten over bomvolle treinen binnen. Door personeelstekort zetten de spoorwegen minder treinen in, die vaak ook korter zijn, schrijft het AD .

Ontvangt Rover op meldpunt Volletreinen.nl normaliter hoogstens enkele honderden klachten per maand, in september waren dat er bijna 1700. Deze maand staat de teller alweer op 430 klachten. "Dat is in het 11-jarig bestaan van ons meldpunt niet eerder voorgekomen", zegt directeur Freek Bos tegen het AD. Oorzaak van de problemen is dat NS vanwege personeelstekorten met 10 procent minder treinen rijdt. Veel treinen zijn bovendien ingekort of gehalveerd.