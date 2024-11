Blokker op rand van faillissement? Personeel maandag geïnformeerd

Blokker staat mogelijk op omvallen. De winkelketen informeert maandag "alle betrokkenen" over de stand van zaken bij de winkelketen. Op dit moment heeft het bedrijf geen uitstel van betaling aangevraagd, verklaart topman Ynse Stapert van moederbedrijf Mirage Retail Group na berichtgeving van Quote .

Het zakenblad Quote sprak met ingewijden en stelt dat begin deze week is besloten "om de handdoek in de ring te werpen", maar dat wordt vooralsnog tegengesproken. "Alle verkopen lopen dan ook gewoon door", benadrukken Stapert en Blokker-topvrouw Pauline Boerman.

Blokker heeft ruim 400 winkels en circa 4000 medewerkers in Nederland. De winkel vindt zijn oorsprong in Hoorn, waar op 25 april 1896 Jacob Blokker 'De goedkope IJzer- en Houtwinkel' begon. De inmiddels 128 jaar oude winkelformule voor huishoudelijke artikelen leed de afgelopen jaren verliezen.

Een overeenkomst over de herfinanciering van schulden bood in mei lucht. Maar in augustus werd uit het jaarverslag van moederbedrijf Mirage Retail Group duidelijk dat Blokker nog steeds niet definitief uit de problemen was. De resultaten van de winkelketen bleven achter bij de verwachtingen. Als dat in het najaar van 2024 zo zou blijven, vreesden accountants van KPMG opnieuw financiële problemen voor Blokker.