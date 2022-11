Bleek: Waar gebruik je het wel (en niet) voor tijdens de schoonmaak? Vandaag • leestijd 3 minuten • 5943 keer bekeken • bewaren

Ondanks dat je tegenwoordig voor elke ruimte een ander schoonmaakmiddel hebt, doen een hoop mensen nog altijd het gros van hun schoonmaakwerk met bleek. Ook vandaag de dag is het nog een razend effectief middel. Maar in tegenstelling tot de meer ‘moderne’ schoonmaakmiddelen heeft bleek toch wel een kleine handleiding. Hier moet je op letten!

In de meeste bleek zit de chemische stof natriumhypochloriet. Deze stof zorgt voor de blekende en reinigende werking van bleek. Hierdoor kun je bleek goed gebruiken om bijvoorbeeld de toiletpot weer wit te krijgen. Natriumhypochloriet in bleek heeft even tijd nodig om haar werk te doen. Daarom moet je bleek even laten inwerken voordat je het wegspoelt met water.

Niet mengen

Een bekende, maar uitermate belangrijke, tip is om bleek nóóit te mengen met andere schoonmaakmiddelen. Vooral bij het gelijktijdig gebruik van zure schoonmaakmiddelen (schoonmaakazijn, veel ontkalkingsmiddelen) of ammoniak kunnen gevaarlijke samenstellingen ontstaan, zoals het giftige en irriterende chloorgas of chlooramines.

Haal om die reden het wc-blokje even uit de pot voordat je bleek gebruikt. Ook in urine zit een stof (ureum), die omgezet kan worden naar ammoniak. Daarom is het belangrijk om een met bleek schoongemaakte wc een keer door te spoelen voordat je er weer gebruik van maakt.

Verboden oppervlakten

Hoewel sommige mensen 'bleek' ook 'chloor' noemen, zit er niet altijd chloor in een bleekmiddel. Wanneer dit echter (vaak) wel het geval is, kan het schadelijk zijn voor bepaalde oppervlakten en kan bepaalde (beschermde) lagen van het oppervlakte aanvreten. In een notendop mag je bleek nooit gebruiken voor deze oppervlakten:

Laminaat

Steen

Marmer

Graniet

Kwarts

Aluminium

Zilver

Koper

Emaille

Iets elektronisch, zoals kabels of apparaten

De redenen dat je deze oppervlakten moet vermijden met bleek verschillen. Zo kan een bleekmiddel de beschermende laag van laminaat wegvreten en het laminaat beschadigen. Ook kan het de beschermlaag van je stenen aanrecht beschadigen, waardoor het aanrecht verkleurt. Ook contact met metalen moet je vermijden: het middel kan er namelijk voor zorgen dat bijvoorbeeld je pan gaat oxideren en roesten. Bovendien wil je bleek natuurlijk niet in de buurt van je eten laten komen.

Vermijd heet water en geen bleek tijdens zwangerschap

Het wordt soms ook aangeraden om bleek wat te verdunnen, zodat het minder bijtend wordt. Doe dit echter nooit met heet water! Hierdoor kan een beetje chloor de lucht in verdampen en dit kan je ogen en neus irriteren. Daarnaast breekt het hete water de chemicaliën in de bleek sneller af, waardoor het minder effectief wordt.

Vooral als je zwanger bent wordt aangeraden om bleek te vermijden, omdat het schadelijk kan zijn voor de ongeboren baby. Vermijd tijdens de zwangerschap sowieso zo veel mogelijk chemische producten. Er zijn namelijk een hoop goede, vriendelijke producten beschikbaar. Kun je het toch niet laten om met een bleekmiddel aan de slag te gaan, zorg dan dat je mondbescherming op doet en handschoenen aan. En ventileer je huis tijdens gebruik!

Bleek kan over de datum gaan

Dat bleek niet over de datum kan is een fabeltje, blijkt uit onderzoek. Hoewel bepaalde merken een stabilisator toevoegen aan het product zodat het langer houdbaar blijft, zal de chemische stof natriumhypochloriet ontbinden na een bepaalde tijd. Het is daarom toch altijd verstandig om de houdbaarheidsdatum van die enorme fles bleek die al tien jaar in de keukenkast staat te controleren!