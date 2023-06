BKR-registratie wordt sneller verwijderd na afronden schuldhulptraject

Er komen ook maatregelen die moeten helpen voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Zo stelt Schouten 8 miljoen euro beschikbaar om docenten op te leiden die leerlingen les gaan geven over geldzaken. Na de zomer zijn MBO-scholen als eerste aan de beurt, vanaf volgend jaar ook het primair en voortgezet onderwijs.

"Als je achttien wordt, komt er veel op je af", zegt Schouten. "We zien dat het voor veel jongeren en hun ouders niet duidelijk is wat ze allemaal moeten regelen en dat jongeren daardoor geld mislopen en financieel in de knel komen. Ik vind het heel belangrijk dat ze goede financiële vaardigheden aanleren en ook leren over de risico’s van bijvoorbeeld beleggen met crypto of online gokken."