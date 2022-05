Bijna één op tien mensen mijdt de tandarts

27 mei 2022 - 12:35

Dankzij Rutte en co, leve de bezuinigingen in de gezondheidszorg. We worden armer en armer, vooral de ouderen. Geen geld voor een fatsoenlijke AOW waarvan is rond te komen, maar voor nieuwkomers is er altijd geld zat. Zo ook met woningen. Zoon al 14 jaar op wachtlijst, Oekraiens gezin op TV in maart binnengekomen en in mei al een eengezinswoning. Nederlandse Studenten moeten lenen, maar Oekrainers en Russen studeren gratis. Oekrainers 60 euro pp per week leefgeld, AOWers moeten het doen met ca 40 euro per week. Wij zijn blijkbaar oud vuil.