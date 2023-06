Bij obesitas geven hersenen geen signaaltje als er eten in de maag zit

De hersenen van mensen met obesitas reageren anders op voeding in vergelijking met personen met een gezond gewicht. “Hierdoor kan mogelijk verklaard worden waarom mensen met ernstig overgewicht meer eten dan nodig is", zegt onderzoeker en hoogleraar Mireille Serlie .

Door het Amsterdam UMC en Yale University is de reactie van de hersenen op aanwezigheid van voedsel in de maag onderzocht. Hierbij dienden de onderzoekers voeding direct in de maag toe bij 28 deelnemers met een gezond lichaamsgewicht en bij 30 personen met obesitas. Op hetzelfde moment werd de hersenactiviteit gemeten met een MRI-scan.