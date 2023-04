Bier bij de pomp roept weerstand op 19-10-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

De politiek heeft woensdag afwijzend gereageerd op de plannen van tankstationhouders om bier en wijn te gaan verkopen. Ook vanuit Veilig Verkeer Nederland klonk (VVN) scherpe kritiek. De verkeersveiligheid staat op het spel, zo klonken reacties uit de Tweede Kamer. Gevreesd wordt dat de verkoop van alcohol tot meer verkeersslachtoffers leidt.

Verkoopverbod

Het verkoopverbod voor alcohol aan de pomp bestaat al elf jaar. Tankstationhouders voelen zich benadeeld, omdat wegrestaurants wel bier en wijn mogen schenken en omdat hun collega's in het buitenland ook gewoon alcohol mogen verkopen langs de snelweg. Vijf benzinestations gaan de komende tijd alcoholhoudende dranken in de schappen zetten. De pomphouders willen een proefproces uitlokken, omdat zij vinden dat er sprake is van rechtsongelijkheid.

Meer verkeersslachtoffers

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), acht het zeer waarschijnlijk dat de verkoop van alcohol in tankstations leidt tot meer verkeersslachtoffers. Als het aan STAP ligt, mag er ook geen alcohol meer worden geschonken in wegrestaurants. VVN wil zover niet gaan. ,,Je blijft toch een tijdje zitten en je eet er bij'', aldus de organisatie.

Alcohol en verkeer gaan niet samen

Ewout Klok van Beta, de belangenvereniging van tankstationhouders, is zich ervan bewust dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Toch pleit hij voor verkoop van zwak alcoholische drank voor thuisgebruik, omdat hij vindt dat iedereen gelijk moet worden behandeld. ,,We gaan door tot het Europese Hof'', zei Klok strijdvaardig.

Kort geding

Ook vanuit de slijters klonk kritiek. De Koninklijke SlijtersUnie vindt dat overtreding van het verbod niet mag worden toegestaan en dreigt met een kort geding als dat toch gebeurt.

Slecht plan

Politiek Den Haag heeft geen goed woord over voor de plannen van de pomphouders. ,,Het is een slecht plan. We zien geen enkele aanleiding te pleiten voor een aanpassing van de regels'', zei Karin Straus van de VVD. ,,Alcohol en verkeer gaan gewoon niet samen'', aldus Sander de Rouwe van het CDA.

Vergunning

Het ministerie van Volksgezondheid ziet geen aanleiding de wet te wijzigen, liet een woordvoerster weten. Voor de verkoop van alcohol is een vergunning nodig en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat controleren of tankstations zich wel aan de regels houden, was de boodschap. ANP