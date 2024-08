Bezitters van zonnepanelen krijgen veel lagere terugleververgoeding theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 4 minuten • 792 keer bekeken • bewaren

Bezitters van zonnepanelen krijgen vandaag de dag een aanzienlijk lagere terugleververgoeding voor de overtollige stroom die ze aan het stroomnet leveren. Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde terugleververgoeding bijna gehalveerd, zo meldt Overstappen.nl. Benieuwd wat jouw leverancier aan terugleververgoeding biedt? Lees dan verder.

In augustus 2024 bedraagt de gemiddelde terugleververgoeding voor huishoudens met zonnepanelen 4,84 cent per kilowattuur (kWh). Een jaar eerder was dat gemiddeld nog 8,48 cent per kWh. Voor bezitters van zonnepanelen is dat slecht nieuws, met name voor huishoudens die meer stroom opwekken dan ze zelf verbruiken. Ze krijgen immers veel minder vergoed voor de stroom die zij leveren, en daardoor wordt de terugverdientijd van hun zonnepanelen langer.

Er zijn bovendien leveranciers die de terugleververgoeding volledig hebben afgeschaft of deze terug hebben gebracht tot slechts 1 cent per kWh. Overstappen.nl onderzocht alle modelcontracten van Nederlandse energieleveranciers en trekt deze conclusies op basis van dat onderzoek.

Alle energieleveranciers rekenen inmiddels terugleverkosten

Het gaat hier weliswaar over de terugleververgoeding, maar we moeten het ook even hebben over de terugleverkosten, aangezien beiden met elkaar verbonden zijn. Tegenwoordig is er geen energieleverancier te vinden die nog geen terugleverkosten rekent, en dat heeft onder meer te maken met veranderende marktprijzen voor elektriciteit. Ook kost het geld om stroom terug te leveren aan het net. Door klanten met zonnepanelen terugleverkosten te rekenen, proberen energieleveranciers hun kosten te dekken.

Mensen met zonnepanelen die meer stroom opwekken dan ze verbruiken, leveren deze overtollige stroom terug aan het elektriciteitsnet. Dat terugleveren gebeurt doorgaans op vrij specifieke momenten, namelijk op dagen waarop het zonnig is. Er is dan sprake van een groot aanbod van elektriciteit en de prijzen zijn dan laag.

De salderingsregeling maakt het mogelijk om de te veel opgewekte stroom af te trekken van het eigen verbruik gedurende andere momenten in het jaar, momenten waarop de vraag groot is en het aanbod juist relatief gering. Op die momenten is stroom immers duurder. Een wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen, werd eerder dit jaar weggestemd door de Eerste Kamer.

Het nieuwe kabinet wil de salderingsregeling per 1 januari 2027 stop zetten, maar of dat lukt, is de vraag. Een nieuw voorstel zou zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden, maar de huidige coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Omdat de salderingsregeling voorlopig nog blijft bestaan, zijn energieleveranciers begonnen met het rekenen van terugleverkosten, het verlagen van de terugleververgoedingen of allebei.

Expert: "Gebruik zo veel mogelijk stroom zelf of overweeg een thuisbatterij"

De aanzienlijk lagere terugleververgoeding is met name een probleem voor huishoudens die meer opwekken dan ze verbruiken. Energie-expert Tom Schlagwein van Overstappen.nl licht het als volgt toe: "De halvering heeft ook sterk te maken met de salderingsregeling: klanten leveren stroom terug op het moment dat de prijzen erg laag zijn, en mogen dit “wegstrepen” (salderen) tegen stroom voor de normale uurprijs."

Schlagwein vervolgt: "Vooral voor klanten die meer terugleveren dan zij verbruiken is dit een harde klap. In vergelijking met een jaar geleden krijgen zij nu maar de helft van de terugleververgoeding voor de stroom die ze meer terugleveren dan verbruiken. Klanten die hun zonnestroom vooral zelf gebruiken, zullen hier weinig van merken omdat de terugleververgoeding hier niet van toepassing is."

Het loont dus om zo veel mogelijk stroom zélf te gebruiken, want de terugverdientijd wordt aanzienlijk langer door de lagere terugleververgoeding. De teruglevertijd loopt bovendien op naarmate een huishouden meer zonnepanelen heeft.

Een thuisbatterij kan volgens Schlagwein een interessante investering zijn: "Met een thuisbatterij kan je stroom opslaan en later gebruiken in plaats van meteen terug te leveren aan het net. Je slaat zo twee vliegen in één klap: aan de ene kant vermijd je de lage terugleververgoeding en aan de andere kant gebruik je de stroom zelf waardoor je geen verbruikstarief betaalt."

Welke terugleververgoeding biedt jouw energieleverancier?

Overstappen.nl heeft de modelcontracten verschillende energieleveranciers vergeleken om te kijken wat ze in augustus 2024 aan terugleververgoeding bieden per teruggeleverde kilowattuur ten opzichte van wat ze in augustus 2023 boden aan vergoeding. In de meeste gevallen is de vergoeding verlaagd. In enkele gevallen bleef de hoogte van de vergoeding ongewijzigd.

Deze cijfers weerspiegelen de huidige situatie: het is niet gegarandeerd dat deze informatie over enige tijd nog altijd actueel en up-to-date is.

Budget Energie : van € 0,102 per kWh naar € 0,030 per kWh

: van per kWh naar per kWh Coolblue Energie: van € 0,074 per kWh naar € 0,035 per kWh

van per kWh naar per kWh Clean Energy : van € 0,080 per kWh naar € 0,000 per kWh

: van per kWh naar per kWh DELTA : van € 0,090 per kWh naar € 0,040 per kWh

: van per kWh naar per kWh Eneco: van € 0,090 per kWh naar € 0,145 per kWh

Energiedirect : van € 0,050 per kWh naar € 0,050 per kWh

: van per kWh naar per kWh EnergieVanOns : van € 0,154 per kWh naar € 0,037 per kWh

: van per kWh naar per kWh ENGIE : van € 0,080 per kWh naar € 0,010 per kWh

: van per kWh naar per kWh Essent : van € 0,055 per kWh naar € 0,055 per kWh

: van per kWh naar per kWh Gewoon Energie: van € 0,085 per kWh naar € 0,050 per kWh

Greenchoice : van € 0,115 per kWh naar € 0,029 per kWh

: van per kWh naar per kWh Gulf Gas & Power : van € 0,030 per kWh naar € 0,030 per kWh

: van per kWh naar per kWh Innova Energie : van € 0,085 per kWh naar € 0,050 per kWh

: van per kWh naar per kWh Mega : van € 0,050 per kWh naar € 0,050 per kWh

: van per kWh naar per kWh OM Nieuwe Energie: van € 0,071 per kWh naar € 0,024 per kWh

Oxxio : van € 0,090 per kWh naar € 0,090 per kWh

: van per kWh naar per kWh Powerpeers : van € 0,050 per kWh naar € 0,030 per kWh

: van per kWh naar per kWh Pure Energie : van € 0,095 per kWh naar € 0,030 per kWh

: van per kWh naar per kWh Vandebron : van € 0,121 per kWh naar € 0,100 per kWh

: van per kWh naar per kWh Vattenfall: van € 0,168 per kWh naar € 0,030 per kWh

Vrijopnaam : van € 0,050 per kWh naar € 0,050 per kWh

: van per kWh naar per kWh United Consumers: van € 0,080 per kWh naar € 0,050 per kWh

Bron: Overstappen.nl, Telegraaf

Lees ook