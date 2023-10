Betaalpakket ABN Amro, ASN en SNS Bank duurder door hogere tarieven theme-icon Geld • 17-10-2023 • leestijd 3 minuten • 5614 keer bekeken • bewaren

Heb jij een bankrekening bij ABN Amro, ASN Bank of SNS Bank? Dan ga je op korte termijn fors meer betalen voor je particuliere betaalpakket. Het maandelijkse tarief voor een een simpel pakket bestaande uit een bankrekening en bijbehorende bankpas gaat namelijk flink omhoog, en bankieren wordt dus duurder. Wat betekent dit voor jou? Per wanneer gaan de prijsverhogingen in? En om welke bedragen gaat het eigenlijk? Je leest het hier.

We beginnen met ASN Bank en SNS Bank, allebei onderdeel van moederbedrijf de Volksbank. Beide banken verhogen de tarieven voor de betaalpakketten al per 1 november 2023.

Een basispakket bij ASN Bank – bestaande uit een bankrekening met één bankpas – kost momenteel 2,20 euro per maand. Per 1 november wordt dat 2,70 euro per maand. Procentueel is dat een stijging van 23 procent.

Hetzelfde basispakket bij SNS Bank kost momenteel 2,55 euro per maand. Per 1 november wordt dat 2,95 euro per maand. In dit geval is de procentuele prijsstijging 16 procent.

Ook betaalpakket van ABN Amro wordt duurder

ASN Bank en SNS Bank zijn niet de enige banken die een prijsstijging van de tarieven voor betaalpakketten hebben aangekondigd. Ook ABN Amro gaat de tarieven verhogen, en wel per 1 januari 2024. Vanaf die datum betalen klanten maandelijks 3,25 euro per maand in plaats van het huidige tarief van 2,95 euro per maand, een procentuele stijging van 10 procent.

In het geval van ABN Amro geldt bovendien dat het de tweede tariefstijging is in relatief korte tijd: op 1 juli 2022 werd al een forse verhoging doorgevoerd van 1,95 euro per maand naar 2,95 euro per maand.

Ook andere diensten en pakketten van ABN Amro worden duurder, zo blijkt uit een gepubliceerd overzicht van aanstaande prijswijzigingen. Alleen het aanvragen van een vervangende betaalpas wordt goedkoper: dit gaat 5 euro kosten in plaats van 7,50 euro. ABN Amro stelt dat "investeringen in onze diensten, services en veilig bankieren maken dat betaalproducten duurder worden", en noemt daarnaast dat bankieren "makkelijk, veiliger en sneller" wordt door bepaalde innovaties. Ook moet de bank kosten maken voor het bestrijden van financiële criminaliteit.

Nog onduidelijk of ING en de Rabobank volgen

Wat de andere twee grote Nederlandse banken – ING en de Rabobank – doen, is momenteel niet bekend. Tegenover RTL Nieuws verklaart een woordvoerder van ING dat een verhoging momenteel niet aan de orde is en dat ze erover zullen communiceren zodra daar verandering in komt. De Rabobank liet niks los over eventuele prijsstijgingen.

Een standaard betaalpakket bij ING werd op 1 januari van dit jaar al fors duurder: klanten betalen maandelijks 80 cent extra per pakket, wat in het geval van een standaard Oranjepakket neerkomt op een verhoging van 2,35 euro per maand naar 3,15 euro per maand. Procentueel gaat dat om een prijsstijging van 34 procent.

Ook de Rabobank heeft eerder dit jaar de tarieven verhoogd, en wel per 1 april. Het meest eenvoudige pakket – het Rabo DirectPakket – ging toen van 2,25 euro per maand naar 2,95 euro per maand. Uitgedrukt in procenten ging dat om een stijging van 31 procent.

"Meer betalen voor minder service"

De Consumentenbond is niet te spreken over de aangekondigde tariefsverhogingen en vindt dat bepaalde kosten – zoals die voor criminaliteitsbestrijding – überhaupt niet moeten worden doorberekend aan consumenten.

Woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond geeft tegenover RTL Nieuws aan dat er veel klachten binnenkomen van consumenten over verminderde service en extra kosten. Zodoende ontstaat bij consumenten het beeld dat ze steeds meer moeten betalen voor minder. Donat vervolgt stellig: "De banken hebben hun mond vol over het toegankelijk houden van bankdiensten voor diverse groepen, maar dat verhoudt zich bepaald niet tot de prijsstijgingen."

Bron: RTL Nieuws

Lees ook