Betaal niet te veel! Dit is welke internetsnelheid je écht nodig hebt

Snel, sneller, snelst! De promotiemails voor razendsnel internet stromen je inbox binnen. Zo’n glasvezelupgrade wordt steeds aantrekkelijker. Maar heb je die wel écht nodig om thuis te kunnen internetten en tv te kijken? Dit is alles wat je moet weten over je benodigde internetsnelheid.

Langzaam maar zeker gaan we toe naar een volledige glasvezelmaatschappij. Internetaanbieders investeren veel geld om overal in Nederland glasvezel beschikbaar te stellen zodat klanten kunnen internetten, telefoneren en tv-kijken. KPN, de grootste glasvezel aanbieder, heeft begin dit jaar haar kopernetwerk uitgezet.

Wat is het verschil tussen download- en uploadsnelheid?

Je kunt downloaden en uploaden via internet, maar wat is het verschil? Heel simpel gezegd is je downloadsnelheid de mate waarmee je data naar binnenhaalt en uploadsnelheid de mate waarmee je data naar buiten zendt.

Wanneer je dus zit te Netflixen of een online game aan het spelen bent, is downloadsnelheid van belang. Wanneer je veel videobelt, e-mails verstuurt of foto’s en video’s op sociale media zet, is uploadsnelheid van belang. Beide snelheden worden door providers aangeduid in Mbits, of megabit per seconde.

Welke snelheid heb je nodig?

Hoewel er tegenwoordig door providers trots wordt verkondigd dat snelheden van 1000 Mbits haalbaar zijn, is dit een snelheid die nagenoeg niemand écht nodig zal hebben. De gemiddelde internetgebruiker heeft genoeg aan 50 tot 100 Mbits.

Met 100 Mbits kun je op 4k streamen, op sociale media browsen en online gamen, allemaal op twee apparaten tegelijkertijd. Heb je een groter huishouden, met bijvoorbeeld meerdere gamende kinderen? Dan kun je snellere pakketten gaan verkennen. Mocht je twijfelen, dan kun je ook deze handige tool gebruiken.

Het is dus het handigst om een pakket te selecteren die het best qua snelheid bij jouw huishouden past, want hoe sneller je internet hoe meer je betaalt!

Wat je moet weten over bandbreedte

Providers geven maar al te graag op hun websites aan welke internetsnelheden ze allemaal aan kunnen tikken met hun pakketten. De daadwerkelijke ‘netto’ snelheid hangt echter af van een aantal factoren zoals of je apparaat is verbonden met een internetkabel of gebruikt maakt van wifi. De eerste optie is doorgaans sneller dan internet via wifi.

Daarnaast kan ook bandbreedte een rol spelen. Wanneer je de internetverbinding deelt met anderen, bijvoorbeeld met het kantoor naast je, heb je minder bandbreedte tot je beschikking. Dit resulteert weer in trager internet. Bij veel kabel -en kopernetwerken deel je de internetaansluiting namelijk. Iedereen snoept van dezelfde bandbreedte. Dit is bij glasvezel (vaak) niet het geval, deze verbinding is een stuk stabieler.

Snelheden glasvezel

Wanneer je het over een glasvezelverbinding hebt, zijn ook verschillende snelheden beschikbaar. Het is heel normaal om met glasvezel een downloadsnelheid van 100 tot 1000 Mbps te halen. De uploadsnelheid van glasvezel is net zo snel. Zoals hierboven genoemd is in het geval van glasvezel de beloofde snelheid vaak ook écht de snelheid die je aan zal tikken.

Snelheden koperverbinding/DSL

DSL, ook wel koperverbinding genoemd, is de verzamelnaam voor verschillende vormen van breedband. Tegenwoordig zijn er twee varianten van DSL-internet: ADSL2+ en VDSL2. Met ADSL behaal je een maximale downloadsnelheid van 20 Mbps, terwijl dat bij VDSL tot 200 Mbps is. Een groot verschil dus.

Een extra factor die meeweegt bij een DSL-verbinding is je afstand tot de wijkcentrale. Hierdoor krijg je bij een grotere afstand tot de wijkcentrale al snel een lagere snelheid met ADSL. Met VDSL mag de afstand tot de wijkcentrale namelijk maximaal 2100 meter zijn. Bij ADSL mag dit zeven kilometer zijn. Hierdoor wordt de maximale downloadsnelheid bij VDSL vaker gehaald dan bij ADSL. Bij een DSL-verbinding is de uploadsnelheid een stuk lager, vaak niet meer dan 20 Mbps.

Snelheden kabelinternet

Anders dan bij een DSL-verbinding, wordt er bij kabelinternet geen gebruik gemaakt van de koperen telefoonlijn, maar van de coaxkabel. Deze bestaat uit twee delen voor de overdracht van beeld en geluid, deze kabel fungeert namelijk ook als een televisiekabel. Een voordeel van kabelinternet is dat de beloofde snelheid ook de daadwerkelijke snelheid is. Deze hangt af van het pakket dat je kiest. Snelheden tot 1000 Mbps zijn mogelijk. De afstand tot de wijkcentrale heeft geen invloed op de kwaliteit. Echter zijn er niet veel kabelaanbieders meer actief op de markt.

Weet wat je aanschaft

Voordat je gelijk kijkt naar de snelst mogelijke verbinding op je adres, is het belangrijk om te controleren wat er allemaal op jouw adres beschikbaar is. Hoewel er hard aan de weg wordt getimmerd om over glasvezel beschikbaar te maken, is dat nog lang niet altijd het geval. Online en per provider zijn er verschillende postcodecheckers beschikbaar om te kijken wat het beschikbare aanbod is op jouw adres. Ga dus bij jezelf en je huisgenoten te rade om in te schatten welke snelheid je nu écht nodig hebt en hou er vooral rekening mee dat je teveel gaat betalen voor Mbps die je uiteindelijk helemaal niet zal benutten.