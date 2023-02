Oproep: Betaal jij ook te veel rente over je creditcard-schuld?

27 mrt. 2021 - 9:12

Ik heb al een doorlopend flexibel krediet vanaf 2000 en heb hier altijd een rente betaald van 9,9% op een bedrag van 24000. nooit een bericht gehad voor verlaging van rente. vorig jaar 2020 heb ik contact gehad en werd medegedeeld dat ik niet meer kon opnemen. en dat mijn opname stop gezet werd en hier alleen nog maar rente moest betalen en een aflossingsbedrag. ik betaal nu 360€ af en er wordt rond de 100€ afgelost dus betaal nu 260€ aan rente zij hebben de rente verlaagt naar 7,7% vorig jaar. In al die jaren heb ik dus altijd 9,9%betaald zonder aflossing, meerdere malen geprobeerd om het bedrag te verlagen en daar op vast te zetten zodat ik niet meer het hele bedrag weer kon opnemen maar dat ging niet. En er was ook geen andere oplossing hiervoor ook gevraagd of ik het geld kon omzetten naar een gewone lening maar dat ging ook niet. Ook heb ik een krediet beschermer moeten nemen waar ik in al die jaren voor betaald heb. En er is een keer een 10jaar plan gedaan om te sparen om mijn krediet op 10jaar met 10000€ te verlagen dit is ook gebeurd. maar toen ik mijn bedrag van 24000€ dat toen opeens naar 14000€ Is gegaan , kon ik deze niet omzetten naar 15000€ zodat ik niet meer naar het bedrag van 24000€ kon opnemen.

