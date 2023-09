Besparen op je internet en tv-abonnement? Dit kun je doen Vandaag • leestijd 4 minuten • 16346 keer bekeken • bewaren

Veel wordt duurder. Wat is er dan fijner dan jezelf een financieel voordeeltje gunnen? Je moet er alleen wel even werk van maken. Ben jij al lang klant bij een provider voor bijvoorbeeld tv, internet en/of vaste telefonie? Ben je tevreden over die aanbieder, maar wil je wel maandelijks minder betalen? Wees dan geen ‘slaper’ en kom in actie.

Kijk maar eens op de website van jouw provider voor tv en internet, dan vliegen de aanbiedingen je om de oren. Razendsnel internet inclusief een zenderpakket met fikse korting voor drie maanden, een half jaar of zelfs een volledig jaar. Heel interessant, maar wel enkel voor nieuwe klanten die zich aanmelden.

‘Slapers’ zijn trouwe klanten die het volledige abonnementsgeld betalen

Als jij al lang klant bent en je oorspronkelijke contract loopt stilzwijgend door, dan heb je het nakijken. Jij betaalt maand in maand uit de volle mep. Met dit soort klanten zijn providers natuurlijk dik tevreden. Ze zijn trouw en betalen het volledige bedrag voor de afgenomen diensten. Deze abonnees worden een beetje oneerbiedig ook wel ‘slapers’ genoemd.

Trek de stoute schoenen aan

Herken jij je hierin? Je staat er misschien niet bij stil, maar je eigen provider is vaak best bereid om jou aan een nieuwe overeenkomst te helpen waarbij jij óók gebruik kunt maken van korting. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wees geen slaper! Onderhandel met je provider voor voordeliger internet, tv of telefonie. Hoe pak je dit aan?

- Wat zegt je huidige contract?

Allereerst is het zaak om uit te zoeken hoe je huidige contract er precies uitziet. Waarschijnlijk heb je ooit een contract voor een jaar afgesloten, maar dat loopt vanzelf door als die contractduur erop zit. Stilzwijgende verlenging heet dat. Uiteraard blijf je wel gewoon tv en internet ontvangen, maar tegen de prijs van het oorspronkelijke contract.

Controleer de voorwaarden van de overeenkomst: Hoe snel is je internet? Hoeveel tv-zenders heb je? Heb je een extra (tv-)pakket dat je afneemt? En, hoe hoog is je maandbedrag nu? Je kunt online precies inzien wat je abonnement inhoudt, als je inlogt bij je provider.

- Wil je hetzelfde of een ander abonnement?

Zet daarna op een rijtje hoe je het graag zou willen hebben. Wil je door met inhoudelijk exact hetzelfde abonnement? Wil je af van de vaste telefonie of sneller of trager internet? Via de website van je provider kun je nagaan wat je daaraan kwijt bent. Als je je voordoet als nieuwe klant kun je precies aanvinken hoe je gewenste abonnement eruitziet. Dan zie je ook wat een nieuwe klant kwijt is, inclusief de korting. Schrijf dat bedrag even op, inclusief welke voorkeuren je hebt.

- Tijd om contact op te nemen met je provider

Met die gegevens bij de hand kun je contact opnemen met de klantenservice van je provider. Als je belt, krijg je misschien te horen dat je online zelf je abonnement kunt wijzigen. Maar dat wil je niet, je wilt een nieuw contract bij dezelfde provider mét korting. Nieuwe klanten kunnen er immers ook aanspraak op maken. Waarom jij dan niet, als trouwe klant, met een vernieuwde overeenkomst?

- Bestudeer het voorstel en hak de knoop door

Vraag of de medewerker jou een persoonlijk en vrijblijvend voorstel wil doen voor een nieuw abonnement met korting(en). Laat dat voorstel voor een nieuwe overeenkomst ook naar je toe mailen, zodat je het rustig na kunt nalezen.

Ben je tevreden? Laat dan weten dat je akkoord gaat en spreek een ingangsdatum af. Dan krijg je een nieuw contract toegestuurd, met een looptijd (meestal een jaar) waar je dan aan vast zit.

Ben je ontevreden? Probeer dan nog een keer te onderhandelen om (extra) korting te bedingen.

Wat zeggen Ziggo en KPN hierover?

Ziggo en KPN hebben samen de markt voor tv en internet grotendeels in handen. Wat zeggen deze twee grote providers over ‘slapers’ die klant willen blijven en een nieuw contract met voordeel wensen?

Ziggo: Bestaande klanten kunnen contact opnemen voor een nieuw aanbod

Bij Ziggo kunnen bestaande klanten geen gebruik maken van aanbiedingen voor nieuwe klanten, laat een woordvoerder weten. “Alle klanten krijgen bij de start een introductieaanbieding, huidige klanten hebben die ook gekregen.”

Maar daarmee is de kous niet af. Zelf het initiatief nemen om een nieuw contract met voordeel uit te onderhandelen, is weldegelijk kansrijk. “Wanneer bestaande klanten contact opnemen met een dergelijke vraag dan zijn er mogelijkheden om de klant een nieuw aanbod te doen”, laat de woordvoerder van VodafoneZiggo weten. “Daarbij wordt zowel gekeken naar wat de klant nodig heeft, wat de klant graag gebruikt en naar wat de klant betaalt. We testen regelmatig met verschillende aanbiedingen voor bestaande klanten.”

Voor bestaande klanten zijn er volgens de woordvoerder ook al voordeeltjes te behalen. “We hebben acties die alleen voor hen gelden, zoals het aanbieden van een aantal maanden Film 1, Ziggo Sport totaal of Priority deals.”

KPN: Een nieuw abonnement kan beter passen

Provider KPN geeft desgevraagd een eensluidende reactie. "Als het abonnement na een jaar is afgelopen, zijn klanten 'contractvrij'", vertelt de woordvoerder. "Op dat moment kun je een ander abonnement afsluiten. Dat kan elders, maar ook bij ons. Daar kunnen we altijd naar kijken."

Wat gebeurt als een klant contact opneemt met KPN om voordelige opties te bespreken? "We kijken altijd: wat is het beste voor hem of haar? Soms is iemand al jaren klant. Ondertussen hebben de beschikbare abonnementen een andere invulling gekregen. Dan kan het zo zijn dat een nieuw abonnement beter bij ze past."

De woordvoerder van KPN wijst er ook op dat iedere klant online tussentijds wijzigingen kan doorvoeren: "KPN-klanten kunnen heel eenvoudig maandelijks zelf online hun pakket aanpassen naar gelang behoefte. Het is dus zeker de moeite waard om regelmatig te kijken naar je abonnement, of het nog past bij je huidige wensen en ons meest recente aanbod.”

Overstappen naar een andere provider kan ook lonen

Ben je nou een ‘slaper’ met een stilzwijgend doorlopend abonnement, maar zit je totaal niet gebakken aan je huidige provider voor tv en internet? Maar wil je wel eens een nieuw abonnement met voordeel? Dan kun je via diverse vergelijkingssites of via de website van een andere provider uiteraard ook een passend en voordeliger abonnement uitzoeken en afsluiten. Dat is eveneens een goede manier om abonnementskosten te drukken.

Doe elk jaar een check