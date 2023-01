Besparen op je gasverbruik? Zo ontlucht je de radiatoren van je cv Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Verwarm je jouw woning met een ouderwetse cv-ketel? En hoor je een tikkend of klotsend geluid in de radiatoren? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk te maken met lucht in het systeem. Door je centrale verwarming te ontluchten verhelp je dit. Plus, door deze ingreep bespaar je gas en dat is dus ook goed voor de portemonnee.

Als je de verwarming hoger zet, hoor je dan een hoop getik en geborrel in je leidingen en radiatoren? Dan is het tijd voor actie. Er is dan sprake van lucht in de cv. Die zorgt ervoor dat de verwarming je huis niet optimaal meer opwarmt. Je moet langer wachten voordat je de gewenste temperatuur bereikt.

Zeker eens per jaar ontluchten

Plus, misschien nog wel belangrijker in deze tijd: door lucht in de verwarming verspil je gas en dat zie je terug in een hogere energienota. Zeker eens per jaar de radiatoren ontluchten is raadzaam en dus gunstig voor de portemonnee.

Benodigdheden: een ontluchtingssleutel en een doekje

Om zelf te kunnen ontluchten heb je een ontluchtingssleuteltje nodig (zie de afbeelding bij dit artikel). Die tref je bij de meeste cv-installaties aan. Heb je er geen? Dan kun je er een aanschaffen bij een bouwmarkt of de cv-installateur. Het is sowieso handig om er eentje in huis te hebben zodat je het ontluchtingsklusje regelmatig kunt herhalen.

Naast de ontluchtingssleutel heb je een keukenhanddoek of andere doek nodig. Want tijdens het ontluchten kan er water wegspuiten of -lekken.

Ontluchten in negen stappen

Nu je het sleuteltje en een doekje hebt, kun je aan de slag.

1. Draai alle radiatoren in huis open. Zet daarna de verwarming tien minuten aan op 25 graden. Flink hoog dus. Zo zorg je ervoor dat radiatoren en het water en de lucht erin goed worden verwarmd. De lucht komt zo beter bij het ontluchtingsventiel te zitten, zodat het ontluchten makkelijker wordt.

2. Als die boel is opgewarmd, zet je de thermostaat laag.

3. Zet de cv-ketel uit. Dit kan met een aan-uitknop als die erop zit. Je kunt ook de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact trekken.

4. Daarna moet je een kwartiertje wachten.

5. Draai vervolgens alle radiatoren in huis dicht.

Nu is het tijd om te gaan ontluchten. Heb je een huis met meerdere verdiepingen? Begin dan met de radiatoren onderaan in huis. Zit er geen ventiel op de radiator? Ga dan door naar de volgende.

6. Draai met het ontluchtingssleuteltje het ontluchtingsventiel open. Dit ventiel vind je rechts of links bovenaan de radiator. Als je de sleutel omdraait, een halve slag tegen de klok in is vaak al voldoende, kun je eerst enig gesis horen. Dat is precies de lucht die je wilt laten ontsnappen uit het systeem. Soms stopt het na een paar seconden al, maar het sissen kan ook wel een minuut aanhouden.

7. Stop en draai het ontluchtingsventiel weer dicht zodra er water in plaats van lucht uitkomt.

Let op: het water kan heet zijn. Vang het op met het doekje dat je bij de hand houdt. Omdat het water ook vies en wat donker gekleurd kan zijn, voorkom je door het op te vangen dat er vlekken komen op je vloerbedekking.

Zo ga je alle radiatoren in huis langs.

8. Als je alle radiatoren hebt ontlucht, kun je de radiatoren die je aan wilt hebben weer opendraaien.

9. Daarna kun je de cv-ketel weer aanzetten en indien gewenst de thermostaat hoger zetten.

Blijf je nou na het ontluchten toch last houden van radiatoren die hinderlijk borrelen en tikken? Overweeg dan om een cv-monteur in te schakelen. Die kan kijken wat de oorzaak daarvan is.

Houd de waterdruk in de gaten

Controleer als je de verwarming ontlucht ook of je cv-installatie nog over voldoende water beschikt. De waterdruk moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn. Is deze te laag is? Dan is het tijd om de cv-installatie met water bij te vullen. Bekijk hier een korte uitlegvideo over bijvullen.