Beslagen autoruiten? Met deze tips kun je condens verhelpen! Vandaag • leestijd 6 minuten • 2540 keer bekeken • bewaren

Praktisch alle autorijders kennen het fenomeen dat zich met name voordoet zodra de temperaturen dalen: beslagen autoruiten. Dat is niet alleen wat onpraktisch en vervelend, maar ook gevaarlijk: door condens op de autoruiten wordt het zicht belemmerd en is de kans op ongelukken groter. Ook loop je het risico een fikse boete te krijgen. Wat kun je eraan doen, en hoe verhelp je de condens het snelst? Lees deze tips!

Autoruiten beslaan voornamelijk bij nat en koud weer, en het is dan ook niet toevallig dat dit artikel in de herfst verschijnt. De verklaring is eenvoudig: koude lucht slaat minder vocht op dan warme lucht, dus bij lagere temperaturen moet het vocht in de lucht ergens heen. In de auto zul je dan ook zien dat de vochtige lucht gedurende de nacht op de koude autoruiten condenseert.

De temperaturen zijn nu nog relatief hoog, maar gaan de komende weken toch echt dalen. Reken er dus maar op dat je in de komende weken regelmatig te maken krijgt met beslagen autoruiten in de ochtend.

Het is belangrijk om daar iets aan te doen vóórdat je wegrijdt. Je zicht wordt immers belemmerd door beslagen ruiten, en dat heeft mogelijk onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Ook is er een financiële prikkel: de boete voor rijden met beslagen ruiten kan namelijk oplopen tot 250 euro. En als je óók condens op de buitenspiegels hebt zitten, kan er nog eens 150 euro bij komen, zo stelt de ANWB.

Maar moet je nu écht dagelijks in de weer met een natte doek? Dat valt in de meeste gevallen gelukkig mee: doorgaans kost het je slechts een paar minuten om je autoruiten condensvrij te maken. Dit is hoe.

Tip 1: Schakel de airconditioning in

Als je een auto hebt met airconditioning kun je deze het beste meteen aanzetten na het starten van de motor: door de airco wordt de lucht immers droger en dat zorgt ervoor dat het vocht uit de auto verdwijnt.

Zet de blazers op de voorruit en draai de airco open: binnen de kortste keren is je autoruit vrij van condens. Overigens kun je de airco in de herfst en winter zo nu en dan ook best aanzetten als je op dat moment geen last hebt van condens: het vochtverdrijvende effect blijft en hoe minder vocht er in je auto zit, hoe kleiner de kans op condensatie. Bovendien is het voor de levensduur van de airco goed om deze zo nu en dan even te gebruiken, en ook bacteriën krijgen minder kans zich op te hopen.

Tip 2: Schakel de verwarming in

Niet iedere auto is uitgerust met een airconditioning-systeem. Heb jij geen airco in de auto? Dan kun je in plaats daarvan gewoon de verwarming opendraaien en de blazers op de voorruit richten. Weliswaar iets minder effectief dan de airco, maar hoe hoger je de temperatuur instelt, hoe sneller de autoruit vrij is van condens.

Wellicht is dat even wat oncomfortabel, omdat de hete lucht in eerste instantie niet op jou gericht is. Het kan dan ook even duren voordat je het zelf warm hebt. Maar een paar minuten geduld en je kunt rijden met onbelemmerd zicht.

Tip 3: Laat vochtige lucht eruit en zet de ramen open

Je kunt de autoruiten (kort) openzetten, zodat de vochtige lucht naar buiten kan. Het resultaat is dat je autoruiten sneller vrij zijn van condens. Let er daarbij wel op dat je de ventilatie niet op de zogenaamde recirculatiestand hebt staan: vaak is dat een knop met een symbool van een auto met daarin een pijltje die een U-bocht maakt.

De recirculatiestand zorgt ervoor dat de aanwas van frisse buitenlucht wordt gestopt en dat in plaats daarvan de reeds aanwezige lucht in de auto wordt rondgepompt. Maar als je vochtige lucht juist uit je auto wilt krijgen, is het natuurlijk niet de bedoeling dat je deze modus inschakelt.

Het kan overigens ook helpen om de autoruiten een paar uur open te laten staan. Voorwaarden zijn natuurlijk wel dat het buiten droog is én dat je je auto op een veilige plek hebt staan, bijvoorbeeld op eigen terrein. Aan de straat of in een parkeergarage heb je er minder tot geen zicht op, en om die reden is het in deze gevallen weer geen aanrader.

Tip 4: Controleer je afvoerkanalen

Je auto heeft afvoerkanalen voor regenwater. Een bekend voorbeeld is de gleuf tussen de voorruit en de motorkap, net als het dakraam – indien van toepassing. Waar je in de herfst echter last van kunt krijgen, zijn vallende bladeren die zich daarin op kunnen hopen, of bijvoorbeeld in je ruitenwissers vast komen te zitten. Door een teveel aan bladeren kan het vocht op een gegeven moment niet goed weg.

Het is dan ook raadzaam om regelmatig te controleren of deze afvoerkanalen vrij zijn van vallende bladeren. Je kunt eventuele bladeren daar gewoon uit verwijderen om de verstopping te voorkomen.

Lees ook onderstaande artikel. Dit artikel gaat verder na onderstaande link.

Tip 5: Gebruik een ontvochtiger of vochtvreter

Je kunt zogenaamde ontvochtigers of 'vochtvreters' kopen voor in de auto. Dat zijn doorgaans speciale kussentjes die vrij grote hoeveelheden vocht uit de lucht kunnen opnemen, met een drogere lucht in de auto – en dus minder condensatie – als gevolg.

Zo'n ontvochtiger kun je thuis bovendien gewoon te drogen leggen op de verwarming, daarna is 'ie geschikt voor hergebruik. Er zijn ook varianten die je even kunt drogen in de magnetron. Een alternatieve methode is om kattenbakvulling in een oude sok te doen en deze in de auto te leggen, maar dit valt weer niet te recyclen.

Tip 6: Kijk uit met natte kleding

Wie met een jas die kletsnat is van de regen achter het stuur gaat zitten, haalt vocht de auto in. Als het giet van de regen, heb je daar waarschijnlijk niet zoveel zin in, maar het kan flink schelen als je een natte jas in de kofferbak legt in plaats van 'm op de achterbank of bijrijdersstoel te leggen.

Datzelfde geldt voor natte paraplu's en bijvoorbeeld kleding die gedragen is tijdens (intensief) sporten. Laat deze niet vochtig in de auto slingeren, dat voorkomt bovendien muffe geurtjes.

Tip 7: Reinig de binnenruiten

Als je de auto door de wasstraat haalt, wordt natuurlijk alleen de buitenkant gereinigd. De binnenkant van de auto wordt door menig bestuurder echter nog weleens over het hoofd gezien. Als je de autoruiten daarentegen ook met regelmaat reinigt aan de binnenkant, geef je condens minder kans.

Er zijn een paar manieren om dat te doen. Het beste is om ontvettende middelen te gebruiken: shampoo wordt in dit verband regelmatig genoemd, maar ook schoonmaakmiddel, mits het een ontvettend middel is. Het volstaat om een klein drupje op een microvezeldoekje te doen en dat dan uit te wrijven over de binnenruit.

Een grappige – want ongebruikelijke! – lifehack is overigens scheerschuim. Breng een beetje scheerschuim aan op een microvezeldoek en wrijf het uit over de binnenkant van de ruit tot alles weg is. In scheerschuim zit een bestanddeel dat vocht afstoot, en zo creëer je als het ware een soort filterlaag die waterafstotend werkt: geen condens meer!

Het artikel gaat verder na onderstaande video.

Tip 8: Vervang je interieurfilter en onderhoud rubbers en pakkingen

Ondanks alles toch nog last van condens? Daar kunnen bepaalde oorzaken voor zijn die je niet even verhelpt door de airco aan te zetten. Zo kunnen de rubbers en de pakkingen – die bedoeld zijn om te isoleren – bijvoorbeeld poreus worden of uitdrogen, en zo tóch vocht doorlaten.

Om dat te voorkomen, kun je ze insmeren met een beetje vaseline. Maar zijn ze op een gegeven moment echt versleten? Dan moet je ze (laten) vervangen.

Hetzelfde geldt voor het interieurfilter, ook wel binnenfilter genoemd. Als deze na verloop van tijd door een teveel aan stof verstopt raakt, kan de lucht in de auto minder goed circuleren en raak je vochtige lucht minder snel kwijt. Vervangen van dit filter is dan de enige optie. De prijzen van deze filters zijn beperkt: voor een bedrag tussen de 10 en de 25 euro ben je meestal wel klaar.