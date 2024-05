Bescherm je privacy op Facebook: tips tegen identiteitsfraude en phishing Vandaag • leestijd 5 minuten • 6180 keer bekeken • bewaren

Dat Facebook toegang heeft tot veel van je persoonlijke gegevens is inmiddels algemeen bekend. Maar helaas zijn ook criminelen uit op de persoonlijke informatie die je online deelt. Zij kunnen nepprofielen aanmaken, je identiteit stelen of phishingpogingen doen. Hoe bescherm je jezelf hiertegen? Wij zetten zes tips voor je op een rij.

1. Voorkom identiteitsfraude en beperk het delen van persoonlijke gegevens

Dat je je burgerservicenummer (BSN) en wachtwoorden niet moet delen, is misschien een open deur. Maar veel andere persoonlijke informatie delen we zonder erbij na te denken.

Dat je je naam deelt op Facebook is logisch. Zo kunnen bekenden je immers vinden. Maar Facebook vraagt vaak ook om andere persoonlijke gegevens, zoals je woonplaats of adres, geboortedatum, geboorteplaats en telefoonnummer. Deze gegevens kun je beter niet achterlaten op het platform.

Als criminelen een combinatie van deze gegevens in handen hebben is, is het relatief makkelijk om identiteitsfraude te plegen. Bij identiteitsfraude neemt iemand persoonlijke gegevens van iemand anders over om zich als deze persoon voor te doen. Oplichters kunnen op deze manier bijvoorbeeld rekeningen openen of leningen afsluiten onder jouw naam. Dit kan ervoor zorgen dat je een BKR-registratie krijgt of dat je schuldeisers op je dak krijgt.

Check daarom of Facebook deze gegevens van jouw heeft en voor wie deze zichtbaar zijn. Dit doe je door in te loggen op je Facebook-account en op je profiel te klikken. Vervolgens klik je op de drie puntjes die onder of naast profiel bewerken staan. Daarna ga je naar weergeven als. Zo zie je wat er zichtbaar is van je profiel als iemand niet met je bevriend is.

2. Deel je locatie niet

Stel: je zit in Frankrijk op een terras in de zon en dit moment wil je met je vrienden delen. Je maakt een foto en post deze met de locatie erbij op Facebook. Geen probleem toch?

Helaas kan zo’n onschuldige foto vervelende gevolgen hebben. Criminelen zien op deze foto dat je op dit moment niet thuis bent. Als ze daarnaast ook nog gegevens hebben kunnen bemachtigen over je adres, maakt je het hen heel gemakkelijk om in te breken.

Wees dus voorzichtig met wie je je locatie deelt. Als je bekenden wilt laten weten waar je bent kun je dit beter niet op je Facebookpagina delen. Voeg deze locatie dus niet toe als je een foto deelt of een ander bericht post waarin je laat weten wat je op dat moment aan het doen bent.

3. Wees je bewust van de foto’s die je deelt

Veel mensen gebruiken sociale media om foto’s met vrienden en familie te delen. Maar ook deze gegevens kunnen criminelen misbruiken. Om een geloofwaardig nepprofiel te maken, kunnen oplichters deze foto’s samen met je andere gegevens gebruiken.

Het komt natuurlijk veel geloofwaardiger over als een profiel een aantal persoonlijke foto’s met vrienden en familie heeft. Hierdoor zijn deze nepprofielen bijna niet meer van de echte te onderscheiden.

Daarnaast kunnen onschuldige vakantiefoto’s worden misbruikt en gebruikt worden voor andere doeleinden. Jouw foto op het strand kan bijvoorbeeld gedeeld worden op pikante website, met alle gevolgen van dien. Wees hier dus voorzichtig mee.

4. Het delen van je telefoonnummer en e-mailadres maakt phishing makkelijker

Zoals eerder genoemd kunnen je telefoonnummer en e-mailadres gebruikt worden om identiteitsfraude te plegen. Maar een veel makkelijkere manier om misbruik te maken van deze gegevens is door phishing. Bij phishing proberen criminelen door nep mails of valse telefoontjes je naar een nagemaakte website te lokken. Daar stelen ze je gegevens of geld.

Als criminelen naast je telefoonnummer of e-mailadres ook andere persoonlijke gegevens hebben, zoals je naam of geboortedatum dan kunnen ze dit in de nepmails of telefoontjes gebruiken. Hierdoor worden deze geloofwaardiger en zul je wellicht eerder in de val trappen.

Controleer bij je instellingen voor wie je telefoonnummer en e-mailadres zichtbaar zijn. Dit doe je op de app door naar instellingen te gaan via het tandwiel in het menu of op de website door op je profielfoto rechtsboven te klikken, naar instellingen en privacy en daarna instellingen te gaan. Vervolgens klik je onder doelgroep en zichtbaarheid op profielgegevens. Hier kun je aanpassen wie deze gegevens van je te zien krijgt.

5. Verifieer iedereen die je toevoegt op Facebook

Veel mensen hebben op Facebook ingesteld dat het zichtbaar is met wie ze bevriend zijn. Hierdoor kan je snel zien of je de juiste persoon hebt gevonden, omdat je bijvoorbeeld al gemeenschappelijke kennissen hebt. Toch is het niet aan te raden om deze vriendenlijst voor iedereen zichtbaar te houden.

Criminelen maken namelijk gebruik van je kennissenkring om mensen op te lichten. Dat kan ook als je zelf je gegevens goed hebt afgeschermd op Facebook. Als je vrienden op Facebook veel gegevens openbaar hebben staan, kunnen oplichters deze profielen namaken. Via de vriendenlijst van het oorspronkelijke profiel kunnen zij vrienden, familie en kennissen benaderen met het nieuwe profiel.

Je zult dan waarschijnlijk denken dat jouw vriend, familielid of kennis een nieuw account heeft aangemaakt en voegt deze persoon toe. Hierdoor wordt het makkelijker voor criminelen om je te benaderen en te vragen om bijvoorbeeld geld over te maken. Wees dus altijd alert.

Als iemand zich op Facebook als jou of een bekende van jou voordoet, moet je dit meteen rapporteren. Ga bij het profiel naar de drie puntjes die onder de omslagfoto staan. Klik vervolgens op profiel rapporteren en geef aan dat dit profiel zich voordoet als iemand anders.

Je kunt ook aangifte doen bij de politie. Zorg er dan wel voor dat je het bewijsmateriaal hebt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van screenshots. Zorg ervoor dat je dit op een laptop doet, want dan is de URL ook zichtbaar. Het is belangrijk om deze informatie te hebben, omdat deze URL uniek is.

6. Check je instellingen met de privacycontrole van Facebook

Om inzicht te krijgen in welke gegevens Facebook allemaal van je heeft, voor wie deze zichtbaar zijn en wat je nog meer kan doen om je account veilig te houden, heeft Facebook tegenwoordig een privacycontroletool.

Deze tool kun je vinden onder instellingen en privacy en vervolgens staat de privacycontrole in de app onder tools en informatiebronnen. Op de website kun je dit vinden door op de foto van je profiel rechts bovenin te klikken. Hier kun je de privacycontrole onder instellingen en privacy vinden.