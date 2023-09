Benzine weer duurder, adviesprijs voor een liter bijna op 2,30 euro

Dat de inflatie nog niet voorbij is, blijkt wel uit de adviesprijs voor benzine. 2,30 euro voor een liter Euro95 komt steeds dichterbij.

Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers staat de adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,288 euro. Dat was maandag nog 2,260 euro. In juni vorig jaar bereikte de adviesprijs een recordniveau van iets meer dan 2,50 euro. De adviesprijs voor een liter diesel bedraagt nu 2,088 euro. Dat was begin deze week nog 2,025 euro.