Ben jij oververzekerd? Hier moet je op letten om geld te besparen

Weet jij waar je allemaal voor verzekerd bent? Een te ruime dekking kan ervoor zorgen dat je tientallen euro’s te veel premie betaalt. Je bent dan oververzekerd. Wat kun je doen om dit te herkennen of voorkomen? Verzekeringsexpert Stefan de Gooijer deelt tips.

Heb jij diverse polissen lopen waar je zelden of nooit naar omkijkt? Dan kan oververzekering er al in sluipen. Verzekeringsexpert Stefan de Gooijer van vergelijkingssite Pricewise vertelt welke twee vormen van oververzekering vaak voorkomen.

1 - Je verzekert een object tegen een te hoge waarde

Voor zowel je huis als voor de spullen die erin staan, kun je verzekeringen afsluiten. Bij elk van deze objectverzekeringen kan het gebeuren dat je de waarde van het verzekerde te hoog hebt ingeschat, geeft Stefan de Gooijer aan. “Een voorbeeld hiervan? Je kunt je inboedel tegen een hoger bedrag hebben verzekerd dan de spullen in je huis daadwerkelijk waard zijn. Zonde als je daardoor een hele tijd te veel premie betaalt.”

2 - De dubbele dekking

De tweede vorm van oververzekering is de dubbele dekking. Wat houdt dit precies in? “Je hebt dan twee verzekeringen afgesloten die elkaar qua dekking overlappen. Ook dan ben je oververzekerd en betaal je meer premie dan nodig.”

De Gooijer geeft drie praktijkvoorbeelden van een dubbele dekking.

- Elektronicaverzekering overlapt de inboedelverzekering

Je koopt een smartphone of laptop en sluit daarbij ook een extra elektronicaverzekering af. Verkopers van deze apparaten bieden zo’n verzekering vaak aan. Maar ondertussen heb je ook al een uitgebreide inboedelverzekering met buitenhuisdekking lopen, die ook schade aan je telefoon of laptop dekt. Die extra elektronicaverzekering was dus niet nodig.

- Zorg in het buitenland

Je hebt een aanvullende zorgverzekering met een buitenlanddekking afgesloten, terwijl je ook een reisverzekering hebt met een module ‘zorg in het buitenland.’ Dat is dus dubbelop.

- Rechtsbijstand voor het verkeer

Een derde voorbeeld van dubbele dekking kan de rechtsbijstandverzekering in het verkeer zijn die je bij je autoverzekering hebt afgesloten. Ondertussen heb je ook al een aparte rechtsbijstandverzekering lopen.

“Het is natuurlijke zonde van het geld als je premie betaalt voor een verzekering terwijl dat niet nodig is. Zo geef je meer geld uit dan nodig”, aldus de verzekeringsexpert.

Met opzet oververzekeren? Dat is zinloos

Mocht je denken: ‘Als ik mij opzettelijk ruim verzeker, dan krijg ik extra veel uitbetaald als er schade is en ga ik er financieel nog op vooruit ook.’ Die vlieger gaat niet op. “Je mag als consument financieel niet beter worden van een claim op je schadeverzekering. Een moeilijk woord hiervoor is het indemniteitsbeginsel”, legt de verzekeringsexpert uit.

“Als een object na schade op 4.000 euro wordt getaxeerd en je hebt het voor 10.000 euro verzekerd? Dan krijg je niet de 10.000 euro uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij maar 4.000 euro.”

Controleer goed of de verzekerde waarde nog wel klopt

Wil je zeker weten dat je niet te veel geld uitgeeft aan verzekeringspremies? Of wil je weten of de dekking wel strookt met de waarde van het verzekerde, zoals de inboedel? Dan moet je even de tijd nemen om jouw polissen na te lopen, raadt De Gooijer aan.

“Controleer in elk geval of de verzekerde bedragen nog kloppen. Klopt de dekking van bijvoorbeeld je opstal- of woonverzekering nog bij je huidige woonsituatie? Die kan anders zijn dan toen je die verzekering afsloot. Ondertussen is de verzekering maar door blijven lopen, terwijl je in je huidige situatie eigenlijk oververzekerd bent.”

“Bijvoorbeeld, 10 jaar geleden woonden de kinderen nog thuis. Als die uit huis zijn en hun eigen spullen hebben meegenomen, kan het zijn dat je inboedel minder waard is. Dan is het goed om de inboedelverzekering naar beneden bij te stellen.”

Op een vrije avond of zondagmiddag even alle verzekeringen nalopen, kan dus belangrijke inzichten geven. “Verzekeraars weten van elkaar niet of jij dubbel of oververzekerd bent. Houd dus zelf de vinger aan de pols en loop regelmatig je verzekeringen na”, geeft De Gooijer mee als goede raad. “Dan ben je weer helemaal op de hoogte en sluit je bijvoorbeeld ook niet per ongeluk die extra elektronicaverzekering bij de MediaMarkt of andere winkel af als schade aan je smartphone of laptop al via je inboedelverzekering is gedekt.”

Woonverzekering checken? Raadpleeg een Inboedelwaardemeter

Ben je van plan om je opstal- of inboedelverzekering onder de loep te nemen? Je kunt het jezelf makkelijker maken door gebruik te maken van een online woonmodule op vergelijkingssites voor verzekeringen, raadt De Gooijer aan. “Je vult actuele gegevens over je woonsituatie en bezittingen in en kunt zo vrij snel uitrekenen welke verzekering en welke dekking passend zijn. Met behulp van de vergelijker kun je het risico dat je loopt op de juiste manier inschatten, zodat je niet te veel of te weinig betaalt als consument. Voor je inboedel kun je ook de inboedelwaardemeter gebruiken.”

Loop je autoverzekering goed na! Oververzekeren: veel automobilisten kiezen een te dure dekking autoverzekering niet onvermeld blijven.



Onlangs deed vergelijkingssite



Kiezen voor de juiste autoverzekering kan honderden euro’s schelen



Wat blijkt? De helft van de automobilisten die voldoende heeft aan een WA+-verzekering heeft zijn of haar auto toch allrisk verzekerd. Dat is de duurste autoverzekering. Daarmee betalen zij zo'n 400 euro per jaar meer. Dat geld kun je op zak houden als je kiest voor WA+. Ook mensen die in een wat oudere auto rondrijden, zijn vaak oververzekerd. Van de automobilisten die kunnen volstaan met de voordeligste WA-verzekering kiest slechts 30 procent daarvoor. De rest rijdt met een duurdere autoverzekering rond. Ook hier kan het honderden euro's op jaarbasis schelen door wel te kiezen voor een WA-verzekering.



Indicatie: welke autoverzekering is passend?



- Is jouw auto 0 tot en met 5 jaar oud? Kies dan voor allrisk.

- Is de auto 6 tot en met 10 jaar oud? Kies dan WA+.

- Is je auto 11 jaar of ouder? Ga dan voor de voordeligste WA-verzekering.



Expert autoverzekeringen Menno Dijcks van Independer tekent hier wel bij aan: "Iedere auto is uniek. Rijd je in een luxe sportwagen van 20 jaar oud? Dan kan het zijn dat je deze nog wel allrisk wilt verzekeren. Kijk dus naar je persoonlijke situatie, voordat je besluit om je polis aan te passen." Heb je het over oververzekeren, dan mag deniet onvermeld blijven.Onlangs deed vergelijkingssite Independer onderzoek onder automobilisten. Een grote meerderheid kiest een ruimere dekking dan strikt noodzakelijk en betaalt daardoor onnodig veel premie.Wat blijkt? De helft van de automobilisten die voldoende heeft aan eenheeft zijn of haar auto tochverzekerd. Dat is de duurste autoverzekering. Daarmee betalen zij zo'n 400 euro per jaar meer. Dat geld kun je op zak houden als je kiest voor WA+. Ook mensen die in een wat oudere auto rondrijden, zijn vaak oververzekerd. Van de automobilisten die kunnen volstaan met de voordeligstekiest slechts 30 procent daarvoor. De rest rijdt met een duurdere autoverzekering rond. Ook hier kan het honderden euro's op jaarbasis schelen door wel te kiezen voor een WA-verzekering.- Is jouw auto 0 tot en met 5 jaar oud? Kies dan voor allrisk.- Is de auto 6 tot en met 10 jaar oud? Kies dan WA+.- Is je auto 11 jaar of ouder? Ga dan voor de voordeligste WA-verzekering.Expert autoverzekeringen Menno Dijcks van Independer tekent hier wel bij aan: "Iedere auto is uniek. Rijd je in een luxe sportwagen van 20 jaar oud? Dan kan het zijn dat je deze nog wel allrisk wilt verzekeren. Kijk dus naar je persoonlijke situatie, voordat je besluit om je polis aan te passen."

Pas ook op voor onderverzekering!

Hiervoor hebben we het fenomeen oververzekeren uitgelicht. Maar minstens zo vervelend voor consumenten is onderverzekerd zijn, geeft Stefan de Gooijer van Pricewise aan. In dat geval krijg je als er schade is minder uitgekeerd dan het verzekerde object waard was.

“Bij oververzekering heb je te veel premie betaald. Ben je onderverzekerd? Dan krijg je bij schade niet het volledige schadebedrag uitgekeerd.”

Is je inboedel onderverzekerd?

Een voorbeeld: “Stel jij hebt een inboedelverzekering afgesloten en start een nieuwe hobby waar je dure spullen ter waarde van duizend euro of meer voor aangeschaft hebt. Dan moet je dat wel laten weten aan de inboedelverzekeraar en mogelijk de polis wijzigen. Doe je dit niet en de spullen worden bijvoorbeeld gestolen? Dan is de kans groot dat je onderverzekerd bent. Je krijgt een te laag bedrag terug voor je spullen, omdat je er geen premie voor hebt betaald.”

Klopt de waarde van je huis in de opstalverzekering nog wel?

“Of je ziet op je opstalverzekering dat je huis is verzekerd voor 300.000 euro, terwijl je in de herbouwwaardemeter inmiddels op een veel hoger bedrag uitkomt om jouw huis bij schade of verlies te herstellen. Dan vraagt dat wel om een aanpassing”, houdt De Gooijer woningeigenaren voor.

De boodschap is ook hier: zet je polissen onder elkaar en kijk waarvoor je ook alweer precies bent verzekerd tegen welke dekking, geeft de verzekeringsexpert aan. “Laat je dit een tijdlang versloffen, dan kun je dus in een situatie van onderverzekering terechtkomen.”

Inflatie: ook de premies voor verzekeringen gaan omhoog

Zoals bekend wordt bijna alles duurder, waardoor geld minder waard wordt. Dit is de welbekende inflatie, waar veel over te doen is.

Volgen de premies voor verzekeringen ook deze trend in 2025? “Jazeker, die prijsstijging zie je ook bij verzekeringen”, geeft De Gooijer aan. ”Neem alleen al de forse stijging van premies voor autoverzekeringen de laatste jaren. Auto’s worden duurder, auto-onderdelen worden duurder. Arbeidsloon wordt ook steeds hoger bij het schadeherstelbedrijf en de verzekeraar zelf. Dat zie je als consument dus terug in almaar hogere premies.”

Vergelijk op prijs én dekking

Verzekeringsexpert De Gooijer raadt consumenten daarom aan om regelmatig de premies van de huidige verzekeringen te vergelijken met de premies van andere verzekeringen. Want misschien ben je door over te stappen wel voordeliger uit. “Als je de premie die je betaalt wilt drukken, zou ik zeker aanraden om verzekeringen met elkaar te vergelijken. Dat kan zoveel schelen.”

De expert raadt hierbij wel aan om niet alleen maar naar een lagere premie te kijken. Ook de dekking die een verzekering biedt, is van belang. “Bij de ene verzekering heb je precies gedekt wat je nodig hebt en bij de andere veel te veel. Het is zonde om daarvoor te betalen. Vergelijk dus niet alleen op prijs maar ook op inhoud. En vergeet dus ook niet om te kijken of je overlap hebt in dekkingen.”

Hoe groter het risico, hoe meer je kunt besparen

Op welke verzekeringen kun je relatief het meest besparen als je regelmatig overstapt? “Naast de zorgverzekering zijn dat de woonverzekeringen (opstal en inboedel) en de autoverzekering. Dat zijn de grotere risico’s waar je dan ook meer premie voor betaalt. Hoe duurder de verzekering, hoe sneller de prijsverschillen oplopen.”

Tip: Kun je pakketvoordeel krijgen?

Als je toch bezig bent om je verzekeringen en premies op een rij te zetten, dan heeft De Gooijer tot besluit nog een extra tip. “Diverse verzekeraars geven korting als je meerdere verzekeringen bij ze onderbrengt. Let hier wel bij op: het kan zijn dat een autoverzekering bij de verzekeraar goedkoper is, maar een woonverzekering weer duurder in jouw situatie.”