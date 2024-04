Belbus: Zitcomfort Bennekom en de sta-niet-meer-op-stoel

In augustus begint de stoel te kraken. Roel meldt het probleem gelijk bij Zitcomfort maar pas 4 maanden en oneindig veel belletjes later wordt de stoel gemaakt. Roels stoel krijgt een compleet nieuw binnenwerk, dus dan mag je ervan uitgaan dat ‘ie nu lekker lang meegaat. Ondanks het lange wachten is hij allang blij dat hij de stoel weer kan gebruiken. Maar Roel juicht te vroeg. De stoel gaat namelijk na twee weken wéér kapot.

Roel belt en mailt weer veel naar Zitcomfort, maar hij wordt niet goed geholpen. Zitcomfort neemt of de telefoon niet op of vertelt Roel dat ze hem terug gaan bellen, maar doet dit vervolgens niet. Na lang aandringen krijgt Roel in ieder geval een leenstoel van het bedrijf, maar je raadt het al: daar is ook iets mis mee. Die heeft namelijk helemaal geen sta-op-mechanisme. Lekker bezig, Zitcomfort.