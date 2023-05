BELBUS: Schimmelhuis deel 2: Leert Ymere van zijn fouten? • 22-04-2023 • leestijd 3 minuten • 1534 keer bekeken • bewaren

Willy van der Bosch (90) woont sinds augustus 2021 in een huurwoning van wooncorporatie Ymere. Vorig jaar is de Belbus al in actie gekomen vanwege schimmelvorming en vocht in het huis. Ymere heeft het probleem toen opgepakt, maar sinds december is er weer schimmel en vocht aanwezig. In een rap tempo groeit de schimmel op de muur en een oplossing laat opnieuw op zich wachten.

Ymere laat van zich afweten terwijl de schimmel blijft groeien

In december ziet Claudette, de dochter van mevrouw van der Bosch, dat er nieuwe plekjes schimmel ontstaan op de muur. Dit keer op een andere plek dan voorheen. Claudette meldt dit daarom gelijk bij Ymere, maar hier wordt geen reactie op gegeven. Bij de Belbus special in januari wordt vermeld dat er weer schimmel is in het huis. Ymere belt naar aanleiding van deze uitzending met Claudette. Er wordt afgesproken dat er een coördinator zal langskomen, maar uiteindelijk komt er niemand langs. In de tussentijd neemt het probleem snel toe. Het huis is erg vochtig en de schimmel op de muur groeit en groeit. Als Claudette en mevrouw van der Bosch bellen of een schriftelijke klacht indienen, krijgen ze geen antwoord.

Ymere legt het probleem wederom bij de bewoners

Uiteindelijk wordt er in februari een afspraak gemaakt voor 1 maart. Op deze dag komt er wederom niemand langs. Volgens Ymere wordt deze afspraak per sms afgezegd, maar Claudette heeft geen sms gekregen. Vervolgens wordt de afspraak verzet naar 22 maart. Er komt dan wel iemand langs en er wordt vastgesteld dat het probleem aan de bewoners ligt en dat Ymere er niks aan kan doen. De schimmel op de muur is op dit moment al twee meter breed en twintig centimeter hoog. Claudette is na deze afspraak ten einde raad. Ze voelt zich wanhopig en onveilig. Mevrouw van der Bosch heeft 24 uur per dag zorg nodig en door de cultuur doet de familie dit zelf. Echter, het vochtige en beschimmelde huis maakt dit haast onmogelijk. Deze omstandigheden zijn namelijk ook slecht voor de gezondheid van de familie. Mevrouw van der Bosch is namelijk steeds vaker benauwd en krijgt overal jeuk.

Stichting WOON concludeert: Lekkage komt van buitenaf

Claudette besluit om weer contact op te nemen met de Belbus. Ze krijgt Ymere maar niet in beweging. De Belbus vraagt Oscar Vrij van Stichting !WOON om te kijken wat de bron van het probleem is. Hij constateert dat er een lekkage van buitenaf is en dat dit van de buren komt. Er is dus geen sprake van een vocht- en schimmelprobleem dat wordt veroorzaakt door het binnenklimaat. Ook zal de schimmel niet verdwijnen zolang de toevoer van het vocht – de lekkage - niet stopt.

De confrontatie met Ymere

Samen met Mai gaat Claudette verhaal halen bij Ymere. Ze bieden gelijk hun excuses aan voor de slechte communicatie en dat ze afspraken niet zijn nagekomen. Ook maken ze duidelijk dat dit probleem zo snel mogelijk opgelost moet worden. De urgentie is volgens hen niet goed overgekomen. Verder vertellen ze dat het bedrijfspand naast de woning van mevrouw van der Bosch een bijzonder geval is. Er is sprake van woonfraude. Volgens Ymere is daar iets niet goed gegaan met de waterleidingen. Ze gaan het probleem nu wel gelijk oppakken. Claudette heeft weinig vertrouwen, maar geeft Ymere nog een kans om het op te lossen.

Komende week, nog voor Koningsdag, zal een lekdetectiebedrijf langskomen om de lekkage op te sporen en als hjet lukt meteen te stoppen. Daarna zal de schimmel worden verwijderd en ook de aangetaste vloer worden aangepakt.