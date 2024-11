Belbus: Waarom gaan de spaarpotjes van SpaarBuddy niet meer open? Gisteren • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

De kinderen van Florian Labij van der Pol kregen vorig jaar allemaal een SpaarBuddy als sinterklaascadeautje. Een SpaarBuddy is een elektronische spaarpot waarmee je met een pinpas geld kan storten en opnemen. Een superhandig spaarmiddel voor kinderen, maar dan moet het systeem wél werken.

Met SpaarBuddy leren kinderen op een leuke manier omgaan met geld, is het idee. De drie jongens van Florian zijn er heel blij mee en sparen een flink bedrag bij elkaar. Alleen na een jaar krijgen ze problemen met geld uit de spaarpot halen. Alle drie de SpaarBuddy’s kunnen niet meer worden geopend. Wat erg jammer is, want de zoon van Florian wil graag iets kopen met zijn gespaarde geld.

Na de hele handleiding te hebben doorgespit en de apparaten honderden keren te hebben gereset, geeft Florian het op. Kapotslaan vindt hij zonde, maar het geld moet er wél uit.

Moeizaam contact

Omdat hij graag een oplossing wil, zoekt Florian contact met het bedrijf achter SpaarBuddy. Allereerst via een contactformulier op de website. Daar krijgt hij geen reactie op terug. Drie weken later probeert hij het nog eens via de mail. Direct krijgt hij een antwoord: dit e-mailadres is niet beschikbaar. Florian zit met zijn handen in het haar. Hij schakelt de Belbus in.

De Belbus schiet te hulp

Mai bekijkt samen met Florian de spaarpotten, maar krijgt ze ook met geen enkele mogelijkheid open. Ze bellen daarom met Pelle Hendrix, de eigenaar van SpaarBuddy.

Pelle biedt zijn excuses aan en zegt dat de mailbox nu weer werkt. Hij kan niet geloven dat alle drie de SpaarBuddy’s opeens niet meer werken. Hij geeft een aantal tips waarvan hij zeker weet dat ze zouden moeten werken. Mochten de spaarpotten dan alsnog niet werken, krijgt Florian netjes zijn geld terug.

Een simpele oplossing

Terwijl Mai en Florian de tips uitproberen, zonder resultaat, belt Pelle terug. Hij komt met een mogelijke verklaring. Op basis van het geluid op de achtergrond kan hij horen dat de bijna baterijen leeg zijn. Misschien is dát de reden, waarom de laadjes niet meer opengaan. Oeps, daar had Florian niet aan gedacht. Snel verwisselt hij de batterijen in alle drie de spaarpotten. En ja hoor, de spaarpotten springen open.

Toch heeft Mai nog een verrassing: een ouderwets spaarvarken voor ieder kind. Daarbij hoef je niet te denken aan het vervangen van de batterijen.