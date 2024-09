Belbus: Waar blijft de vaste lijn voor Bert?

Overstappen omdat een andere provider een betere deal heeft: zo gedaan toch? Budget Thuis claimt van wel: overstappen zonder gedoe. Toch had Bert van Limbeek hier een andere ervaring mee.

Wanneer Bert in augustus overstapt van KPN naar Budget Thuis, lijkt alles binnen een mum van tijd geregeld. Internet en televisie zijn direct overgezet, maar de vaste lijn blijft achter. Bert neemt gelijk contact op met Budget Thuis en ze beloven hem dat het probleem met spoed zal worden behandeld. Maar dat blijkt niet helemaal waar.

Inmiddels zijn er vijf weken verstreken en het duurt Bert te lang. Hij is bang dat zijn vaste nummer verloren gaat als dit probleem langer dan twee maanden gaat duren. Hij schakelt de Belbus in en Mai komt naar Arnhem om te onderzoeken wat het probleem is. Ze belt het vaste nummer van Bert en inderdaad: piep piep piep…