Belbus: Vast aan een ongewenst abonnement bij CBD-olie van BlendSeeds

Daniëlle Steenbergen ging in februari met haar kinderen naar de Huishoudbeurs. Hier koopt ze een flesje CBD-olie ofwel wietolie voor één euro bij het bedrijf BlendSeeds. Maar ze weet niet dat ze vastzit aan een jaarabonnement voor 24,95 euro per maand. Wat nu? Ze probeert van het abonnement af te komen, maar dit gaat niet zo makkelijk.

De Huishoudbeurs is een leuk uitje voor Daniëlle en haar kinderen. Jonge verkopers van BlendSeeds lopen rond met een iPad om te vertellen dat je een proefflesje CBD-olie kan kopen voor één euro. Het zou helpen tegen allerlei kwaaltjes, zoals hoofdpijn en rugpijn.

Daniëlle is wel geïnteresseerd. Ze wil het graag kopen voor haar moeder, die weleens last heeft van pijnen. En voor één euro... "Baat het niet, dan schaadt het niet", denkt ze.

Een medewerker met een iPad vraagt dan om de gegevens van Daniëlle. BlendSeeds kan op die manier contact met haar opnemen om te vragen hoe het product is bevallen. De medewerker vult haar gegevens in op de iPad. Daniëlle ziet niet wat er precies wordt ingevuld. Dan moet ze ook haar handtekening zetten. Dit moet vóór ontvangst, zodat dezelfde mensen niet terugkomen om steeds weer een flesje van een euro te kopen. Daniëlle tekent en betaalt vervolgens een Tikkie.

Meteen vast aan een abonnement

Vier weken later ontvangt Daniëlle opeens een flesje CBD-olie bij haar thuis met een briefje erbij. Op dit briefje staat dat er maandelijks 24,95 euro van haar rekening wordt afgeschreven. Ze is sprakeloos. Ze heeft toch alleen een flesje gekocht om uit te proberen? Danielle heeft nergens iets over een abonnement of contract gezien. En heeft dan ook niet getekend voor een abonnement.

Ze belt gelijk naar BlendSeeds. Een medewerker zegt dat ze niet zomaar haar abonnement kan stopzetten. Ook is er blijkbaar een mail gestuurd waarin staat dat je binnen twee weken moet reageren om het contract af te zeggen.

Maar Daniëlle heeft helemaal geen mail gekregen. Ze krijgt dit 'contract' uiteindelijk doorgestuurd. Hier staan inderdaad haar gegevens met handtekening waarbij ze akkoord zou zijn gegaan met een jaarabonnement. Daniëlle is woest. Ze wil gewoon het contract beëindigen. Als ze nog een keer contact zoekt met BlendSeeds krijgt ze helemaal geen reactie meer.

Talloze klachten: De Belbus gaat verhaal halen

Daniëlle is niet de enige die een contract van BlendSeeds krijgt aangesmeerd zonder dat ze dat doorheeft. Na de Huishoudbeurs wemelt het online van de klachten over het bedrijf. Allemaal mensen met hetzelfde verhaal als Daniëlle.

Samen met de Belbus gaat ze verhaal halen bij BlendSeeds in Alkmaar. De eigenaar houdt dan nog steeds vol dat ze zélf akkoord is gegaan met het contract. Hij wil het contract van Danielle niet beëindigen.

Advies: "Niet betalen"

Juriste Charlotte Meindersma maakt duidelijk dat een verkoper moet voldoen aan de informatieplicht. Dit betekent dat de koper duidelijk geïnformeerd moet worden over wat hij koopt en welke voorwaarden daarbij horen. Hier heeft BlendSeeds niet aan voldaan. Ze adviseert Daniëlle en mensen met hetzelfde probleem om niet te betalen.

Wat moet je dan wel? Je kunt – zoals Daniëlle al eerder gedaan heeft, – het bedrijf een e-mail sturen met de opzegging en de reden daarvan. Daniëlle heeft intussen het bedrag teruggehaald dat BlendSeeds heeft afgeboekt. Ze geeft aan dat het bedrijf geen cent meer van haar krijgt.

Reactie BlendSeeds

Na de opnames – en twee dagen vóór de uitzending – stuurt BlendSeeds een mail waarin het verontschuldigingen aanbiedt aan haar klanten op de Huishoudbeurs die niet hebben begrepen dat ze zich inschreven voor een abonnement.

Er is sprake geweest van 'miscommunicaties, stelt BlendSeeds, en er was geen sprake van kwade opzet. Het bericht is rommelig en misschien niet al te geloofwaardig. Maar het bedrijf maakt nu wél duidelijk dat mensen die dit niet hadden begrepen van het abonnement af kunnen.

Lees hieronder de ingekorte reactie van BlendSeeds

Beste Abonnee van de Huishoudbeurs,

Wij hebben doorgekregen via verschillende kanalen dat er miscommunicatie is ontstaan bij het aangaan van het abonnement BlendSeeds-PLUS op de huishoudbeurs in de periode van 18 tot 24 februari 2023.

Het is nooit onze intentie geweest om mensen te misleiden voor een abonnement waar mensen geen baat bij hebben. (…)

Wij staan uiteraard volledig in ons recht om de getekende overeenkomst niet te ontbinden wanneer deze te laat is afgemeld. Wij van Team BlendSeeds hebben ons netjes aan de wettelijke 14 dagen herroepingsperiode gehouden, en hebben keurig de gehele overeenkomst, algemene voorwaarde en zelfs een link voor het afmelden via de e-mail direct toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres van de consument.

Echter hebben we afgelopen dagen veel negativiteit ervaren en zijn daar erg van geschrokken. Onze intentie van het bedrijf is mensen te kunnen helpen die baat hebben bij betaalbare CBD-olie en de werking hiervan. Wij willen dit graag met jullie oplossen, zodat we zulke acties voort kunnen zetten voor de mensen die er wel baat bij hebben en op die manier de goede weg verder met jullie kunnen gaan zonder negativiteit.

Mocht u zich herkennen in deze situatie dan kunt u voor 30 april een mail naar info@blendseeds.nl toesturen, wij zullen dan het abonnement voor jullie ontbinden. Als u in deze e-mail uw persoonsgegevens kan doorgeven dan zorgen wij dat u de bevestiging krijgt dat het wordt ontbonden.

Ebe de Fouw | Job Groen