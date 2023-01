Belbus Special: Het beste van 2022 Vandaag • leestijd 5 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Belbus Special waarin vertrekkend presentator Ciana Mayam terugkijkt op het afgelopen jaar waarin ze tientallen gedupeerden hielp, met opvallend vaak problemen in en om het huis. Spannende confrontaties met lastige bedrijven en oplichters.

SCHIMMELHUIS

De 88-jarige oma Willy woont in een huis vol schimmel en vocht. Woningbouwvereniging Ymere stelt dat ze te weinig ventileert en lost probleem al maandenlang niet op. Ayelt de Wit van St. Woon constateert ernstige schimmel en vochtproblemen die door een aanbouw en een recente lekkage worden veroorzaakt. Hij vindt dat Ymere snel moet zorgen voor betere ventilatie en isolatie. Ymere heeft de beloofde verbeteringen aangebracht, al is er onlangs toch weer nieuwe schimmel ontstaan. Met oma Willy die binnenkort 90 wordt, gaat het redelijk goed.

STA-OP-STOEL

Ton en Corrie bestellen een dure sta-op-stoel bij Zit Optimaal die maar niet wordt geleverd. Als ze na maanden wachten willen annuleren kan dat alleen tegen 30% annuleringskosten, terwijl het bedrijf haar afspraken niet nakomt. Als de Belbus belt wordt het snel opgelost, maar als we langsgaan voor nadere uitleg houden de medewerkers van het bedrijf zich stiekem verborgen. Voor een bedrijf dat Zit Optimaal heet is de klantenservice verre van optimaal…

TUINHUISJE

Aldo krijgt een half afgebouwde blokhut bij zijn volkstuin. Dan volgt een langslepende ruzie met leverancier Van Kooten, maar door bemiddeling van de Belbus kan hij afgelopen zomer toch eindelijk genieten van zijn tuinhuis.

LEGO-DIEFSTAL

Rogier is het slachtoffer van een mysterieuze diefstal van een dure lego-verzameling uit een beveiligde opslag. Shurgard wijst elke aansprakelijkheid af en stelt dat het niet de bewaker is van de opgeslagen spullen. Dat is vreemd, stelt ook de Consumentenbond. Ondanks pogingen van de Belbus blijft Rogier achter met lege handen.

PUZZELBOEKJE

Marianne komt maar niet af van een abonnement op een online puzzelboekje. Ciana maakt er een puzzeltocht van waarbij ze Memoriepunt duidelijk maakt dat ze de wet overtreden en Marianne niet meer moeten lastigvallen. En dat werkt.

PARKMOBILE

Parkmobile stelt dat Lizette op twee plaatsen tegelijk een parkeeractie begint en stuurt haar ten onrechte een gepeperde rekening. Het bedrijf erkent de fout en Lizette kan weer zorgeloos parkeren.

HERMOSA VLOERKLEED

Ramatu krijgen een verkeerd vloerkleed opgestuurd dat ze niet meer mag terugsturen, hoewel dat binnen 2 weken bij online aankopen altijd mag. Ook het andere argument dat het kleed uit de verpakking is gehaald is onzin, want hoe kun je een vloerkleed beoordelen in de verpakking? Hermosa erkent dat ze fout zitten en het vloerkleed wordt weer terugbezorgd.

KOZIJNEN OP MAAT

Jaap wacht een eeuwigheid op nieuwe kozijnen die maar niet geplaatst worden. Hij wil annuleren maar krijgt pas z’n geld terug als de Belbus zich ermee bemoeit. En we brengen Jaap in contact met een bonafide leverancier die ook snel de kozijnen plaatst.

LIFTPROBLEMEN HEIMSTADEN

Wim en Nel en andere oudere flatbewoners moeten het wekenlang zonder lift stellen omdat verhuurder bij onderhoud geen noodlift regelt. En daardoor is een aantal van hen aan huis gekluisterd. Wij regelen een liftexpert die aantoont dat een tijdelijke traplift wel degelijk mogelijk is en Heimstaden zorgt dat die de volgende dag wordt geïnstalleerd.

ROUWBLOEMENDIRECT.NL

Sylvia krijgt het verkeerde boeket op de kist van haar moeder. Rouwbloemendirect.nl geeft geen thuis. De eigenaar blijkt in de gevangenis te zitten en zijn vrouw is met de noorderzon vertrokken. De Belbus zorgt ervoor dat de website uit de lucht wordt gehaald zodat niet nog meer mensen gedupeerd kunnen worden.

ANWB CRUISE

De hoogbejaarde Simon en Gerard worden 's avonds laat van boord gezet omdat de bemanning ten onrechte denkt dat Simon corona heeft. De ANWB erkent dat ze dit niet goed hebben aangepakt en vergoedt de reis volledig.

SOCIALECONTROLE.NL

Socialecontrole.nl is een alarmdienst die zich richt op kwetsbare ouderen. Als haar moeder wordt opgenomen in een verpleeghuis, hoort Silvia dat ze nog ruim een half jaar moet doorbetalen. Voor een dienst waar ze niks aan heeft. Dat mag helemaal niet en dat maakt Ciana de eigenaar in een spannende confrontatie ook duidelijk. De moeder van Silvia is daarmee van socialecontrole.nl af.

BAK HERRIE

Suzanne en haar vriend Roel wonen al 3 jaar een bak herrie. De oorzaak ligt in de verouderde blokverwarming maar die wordt maar niet aangepakt. Dat verandert snel als de Belbus zich meldt, de radiotoren en de verouderde centrale verwarmingsketel worden aangepakt en inmiddels is het een stuk rustiger in de flat.

LOODGIETERSSCAM

Huub heeft een lekkage en belt het Nederlands Loodgieters Platform. En dat vraagt voor nog geen half uurtje werk opeens ruim 3000 euro. Huub voelt zich onder druk gezet en moet meteen betalen. Later beseft hij dat hij is opgelicht. Ciana spoort de man achter het Nederlands Loodgieters Platform op en dwingt hem om Huub meteen terug te betalen.

EUROSTAR

Eurostar regelt wel de treinreis naar Londen maar niet het hotel en laat John en Corney in de kou staan. Die regelen dan zelf maar hun hotel, maar krijgen dat maar niet terugbetaald van Eurostar. Diens klantenservice is wat minder snel dan de trein, maar door wat aandringen van de Belbus krijgen John en Corney uiteindelijk wel hun meerkosten vergoed.

DAKDEKKER/OD ONDERHOUD.

Jacques en Hannie moeten ruim 3300 euro betalen voor prutswerk van een zogenaamde dakdekker die nog geen uurtje bezig is geweest. OD Onderhoud uit Den Bosch zit niet op de Belbus te wachten en bedreigt Ciana. Jacques en Hannie willen vooral waarschuwen voor dit bedrijf en hoewel ze hun geld niet terugkrijgen, is dat in ieder geval gelukt. Ook Werkspot waar bedrijven hun diensten aanbieden, verbreekt de banden met OD Onderhoud.

BOL.COM

Frank krijgt wel pakjes van anderen bezorgd maar zijn eigen pakjes komen niet aan. Hij is volgens bol.com een afhaalpunt, maar dat dit niet klopt kan Frank maar niet duidelijk maken. Door de Belbus valt bij bol.com eindelijk het kwartje en worden de pakjes weer bezorgd waar dat moet.

SWAPFIETS

Gwens zoon wordt mishandeld en beroofd van zijn gehuurde Swapfiets. Het bedrijf toont aanvankelijk weinig begrip voor de situatie en wil dat Gwen de elektrische fiets vergoed. Pas na tussenkomst van de Belbus erkent Swapfiets dat ze dit heel anders hadden moeten oppakken. Gwen hoeft niets meer te betalen.

Achter de schermen

De Belbus helpt niet alleen voor de camera, ook achter de schermen lossen we zaken op. Voor de Special gaan we langs bij drie gedupeerden die daarmee geholpen zijn.

Batavia Boxsprings

Een extreem duur bed ligt extreem ongemakkelijk en Sonja wil er uiteindelijk vanaf maar krijgt dat maar niet voor elkaar. Na tussenkomst van de Belbus en goed werk van Edwin van der Teems van rechtsbijstandsverzekeraar ARAG wordt Batavia Boxsprings door de rechter gedwongen de aanschafkosten van ruim 10.000 euro terug te betalen. Sonja kan wel jodelen van geluk dat het eindelijk is opgelost.

Medipoint

Als de rolstoel van Sigrid defect raakt en ze eindeloos moet wachten op reparatie, schakelt ze de Belbus in. En dan handelt Medipoint snel en zorgt dat de rolstoel nog diezelfde dag gemaakt is.

Greenchoice