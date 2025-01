Belbus: Scootmobiel Plezier komt niet met geld over de brug theme-icon Boven 65 • Vandaag • leestijd 2 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

Als de man van Janet Albronda overlijdt, wil ze graag zijn scootmobiel verkopen. Geen probleem, Scootmobiel Plezier verkoopt ‘m met alle liefde voor haar door en beloven haar bovendien 70% van het verkoopbedrag. Ze halen de scootmobiel netjes bij haar thuis op, en op dat moment is er nog geen wolkje aan de lucht. Maar zodra de scootmobiel wordt verkocht, hoort ze opeens niks meer. Zelfs na 45 keer bellen krijgt ze geen contact.

De scootmobiel is slechts drie maanden oud als de man van Janet komt te overlijden. Omdat ze het apparaat zelf niet nodig heeft, neemt ze contact op met Wim van Geerenstein van Scootmobiel Plezier. Hij heeft destijds de scootmobiel verkocht aan haar man Aad van Trigt. Dat contact verliep toen hartstikke goed, waardoor Janet er alle vertrouwen in had dat het goed zou komen.

In mei 2024 komt er iemand bij Janet thuis langs om de scootmobiel op te halen. Als Janet vervolgens een verkoopformulier moet invullen, begint ze ineens toch te twijfelen. Er staat is geen verkoopbedrag ingevuld en ze mag het formulier niet houden. Daarom maakt ze snel een foto. Toch laat ze de scootmobiel meenemen.

45 keer bellen, maar nog steeds geen contact

Als ze in juni vervolgens naar de status van de verkoop wil informeren, krijgt ze Wim van Geerenstein niet pakken. In totaal belt ze hem wel 45 keer. Daartussen stuurt ze nog talloze appjes en mailtjes.

Van die 45 keer krijgt ze hem één keer te spreken. Hij vertelt haar dat de scootmobiel is verkocht aan een vrouw in Dordrecht. Hij belooft haar een mail te sturen met daarin alle details en het bedrag wat ze gaat krijgen. Die mail komt er niet. Steeds belooft hij haar dingen die hij niet nakomt. Inmiddels wacht ze al zeven maanden op haar geld.

De Belbus wordt ingeschakeld

Omdat het Janet zelf niet lukt om in contact te komen met Wim, schakelt ze de Belbus in. Gek genoeg lukt het dan wél om Wim te spreken. Ze spreken af om elkaar op een carpoolplaats in Papendrecht te ontmoeten, want hij moet snel door naar een andere klus.

Vrijwel meteen geeft Wim toe dat dit niet de normale gang van zaken is. Hij schrikt er zelfs van als Mai zegt dat Janet hem wel 45 keer heeft geprobeerd te bellen. Verder legt hij uit dat het hem allemaal iets te druk is geworden de afgelopen tijd en dat de administratie daardoor wat vertraging heeft opgelopen. Hij benadrukt wel dat dit niet had mogen gebeuren.

Hoe nu verder?