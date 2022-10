Belbus: Rofra Home laat klant met reuma kast zeven keer in- en uitladen 30-01-2021 • leestijd 3 minuten • 696 keer bekeken • bewaren

Renée Beeren-Leuverink bestelt in april 2020 een gloednieuwe kast bij Rofra Home. Wanneer deze in mei wordt geleverd, merkt Renée direct op dat er van alles mis mee is. Van spijkers die door de planken zijn geslagen tot aan een scheve achterkant. Renée heeft maar liefst €1837,10 betaald voor de kast en wil een goed product. Wanneer Renée een afspraak maakt om de kast om te ruilen, lijkt het probleem te worden opgelost, maar Rofra Home schijnt toch wat planningsproblemen te hebben.

Renée laat direct aan Rofra Home weten het niet eens te zijn met het product en geeft aan graag een nieuwe te willen ontvangen. Rofra Home stemt in en stuurt een opdracht naar de fabrikant om een nieuwe kast te maken. Er gaat wat tijd overheen maar de dag voordat ze de kast zouden omruilen wordt de afspraak zonder opgave van reden afgezegd door Rofra Home.

Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt, maar ook deze wordt op dezelfde manier afgezegd. Dit gaat telkens zo door, waarbij soms de dag van tevoren en soms op de dag zelf wordt afgezegd. In totaal zijn er zeven verschillende afspraken gemaakt maar het lijkt Rofra Home maar niet te lukken hun afspraken na te komen.

Op de kast gejaagd

Wat hier ook nog eens bij komt kijken is dat Renée erge reuma heeft, waardoor zij slecht ter been is. Hierdoor is het voor haar ook erg moeilijk om de grote kast, gevuld met allerlei fragiele memorabilia, in- en uit te ruimen. Gelukkig heeft Renée een goede vriendin verderop in de straat die haar graag helpt. Telkens wanneer er een afspraak wordt gemaakt ruimt zij samen met Renée haar kast leeg, maar elke keer mag Renée haar later op de dag weer bellen om te vragen of ze de kast ook weer in wil ruimen; Rofra heeft weer eens afgezegd.

Dit is erg vervelend voor Renée, die graag haar eigen boontjes dopt ondanks haar reuma. Wanneer ze dan ook op de dag van de zevende afspraak een Rofra Home vrachtwagen voor de deur ziet stoppen, kan haar geluk niet op. Het probleem lijkt eindelijk te worden opgelost. Maar wanneer Renée de vervangende kast ziet, breekt haar klomp. Deze kast is ook beschadigd en sterker nog; de onderdelen zijn in drie verschillende kleuren! Ze besluit de Belbus in te schakelen.





Oude bekende

Rofra Home is een oude bekende van de Belbus. In 2017 en 2018 zijn we met de Belbus al eens eerder bij ze langs geweest. Helaas lijken ze niet echt hun lesje te hebben geleerd. Om ze te feliciteren met een heuse Belbus-hattrick nemen we een speciaal certificaat voor ze mee.

Vanwege haar reuma kan Renée zelf helaas niet mee naar het hoofdkantoor van Rofra Home. Maar wij hebben een goed idee van wat Renée graag wil. Na het bedrijf zeven kansen te hebben gegeven om de kast op te halen heeft ze nu toch echt haar vertrouwen verloren. Ze wil dan ook graag dat het bedrijf de kast komt ophalen en dat ze de €1837,10 teruggestort krijgt op haar rekening.

Confrontatie

Eenmaal aangekomen op het hoofdkantoor van Rofra Home wordt het ons pijnlijk duidelijk dat er haast niemand is. Wanneer er toch iemand even naar buiten komt lijkt het toch te lukken, maar alles wat deze medewerker zegt is dat we niet welkom zijn. Wanneer ook de woordvoerder direct zijn telefoon ophangt wanneer hij hoort dat wij bellen, zit er niets anders op dan het hattrick-certificaat achter te laten.

Via de mail laat de woordvoerder echter wel weten een afspraak te willen maken met Renée om de kast op te halen en hij zegt het geld naar haar terug over te maken. Wij houden ondertussen even een vinger aan de pols, maar hiermee is het voor Renée eindelijk opgelost.

Heb jij ook een consumentenprobleem? Mail dan naar belbus@bnnvara.nl.