Belbus: PC Nederland schrijft lidmaatschapsgeld jarenlang te vaak af Gisteren • leestijd 3 minuten • 288 keer bekeken • bewaren

Jacob Kisjes sluit in 2019 een onderhoudscontract af voor zijn computer bij PC Nederland. Hiervoor wordt elk jaar automatisch een bedrag van 119,95 euro afgeschreven. In 2024 valt het hem plotseling op dat de jaarlijkse betaling voor de tweede keer dat jaar afgeschreven is. En het bedrijf lijkt hier een handje van te hebben, want het blijkt niet de eerste keer te zijn…

Om ervoor te zorgen dat zijn computer netjes onderhouden blijft, besluit Jacob in 2019 een onderhoudsabonnement af te sluiten bij PC Nederland. Dit bedrijf biedt hulp bij computerproblemen op basis van een jaarlijkse betaling van 119,95 euro. Over de service en ondersteuning die wordt geleverd heeft hij niks te klagen. In de eerste instantie lijkt er dus geen vuiltje aan de lucht te zijn.

Drie afschriften te veel

Als hij echter in juli van 2024 een afschrijving van PC Nederland opmerkt, beginnen de alarmbellen te rinkelen. Hij meent zich namelijk te herinneren dat hij eerder dat jaar ook al een afschrift voorbij had zien komen. En dat blijkt te kloppen, op 2 mei 2024 vond al een andere afboeking plaats. Nogal vreemd bij een lidmaatschap waar normaliter maar één keer per jaar voor betaald wordt.

Jacob belt diezelfde dag naar PC Nederland, en krijgt te horen dat ze de zaak voor hem zullen uitzoeken. Hij zou worden teruggebeld, maar dat gebeurt niet. Dit wekt argwaan op bij hem. Hij duikt daarom in zijn eerdere bankafschriften en vindt daar nog twee andere onjuiste afschrijvingen uit eerdere jaren. Vanaf 2019 heeft hij in totaal negen keer betaald, terwijl hij maar zes jaar lid is geweest.

Medewerking blijft uit

Jacob belt en mailt keer op keer naar PC Nederland, in de hoop deze misstand op te lossen. Maar een antwoord van hen blijft uit, er valt met PC Nederland geen afspraak te maken. Jacob stuurt een aangetekende brief om zijn lidmaatschap op te zeggen, maar deze wordt ongeopend geretourneerd.

Jacob blokkeert PC Nederland op zijn bankrekening, om verdere afschriften te voorkomen, maar krijgt zijn geld daarmee niet terug. Op 1 oktober besluit hij dan maar een incassobureau in te zetten, helaas zonder resultaat. Hij schakelt de Belbus in.

De Belbus wordt ingeschakeld

Eerst gaat Mai langs bij Jacob in Zwolle. Samen bellen ze met Claudia van der Sangen en Petra van Wanrooij. Bij beiden is een familielid de dupe geworden van overmatige afschrijvingen door PC Nederland. Uit verschillende reviews die online te vinden zijn, is op te maken dat er veel meer soortgelijke klachten zijn.

Mai en Jacob rijden vervolgens naar het kantoor van PC Nederland in Kampen. Hier is niemand aanwezig, zelfs het naambordje naast de deur is verdwenen. In de eerste instantie staat er een belafspraak met Floris Marsman, de eigenaar van het bedrijf, maar die is eerder die dag afgezegd. Gelukkig kan Mai wel bellen met ene Priscilla Geurts, een werknemer van Floris.

Fel gesprek

Er volgt een fel telefoongesprek over hoe PC Nederland omgaat mijn zijn klanten. Priscilla beweert dat deze situatie al voor de overname van het bedrijf zou lopen, en dat het maar een paar klanten betreft. Dit rijmt echter niet helemaal met de hoeveelheid negatieve reviews die online te vinden zijn.

Jacob ontvangt uiteindelijk wel het openstaande bedrag van PC Nederland, maar de zaak van Claudia en Petra loopt nog.