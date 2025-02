Belbus: Ondeugdelijke airco's leveren? BlueAirco wordt er warm noch koud van Gisteren • leestijd 3 minuten • 142 keer bekeken • bewaren

Martine uit Tilburg koopt in april van 2023 twee airco’s bij BlueAirco voor de slaapkamers van haar kinderen, maar al snel gaat er één stuk. Het bedrijf komt in juni langs voor een reparatie, maar de reparatie is niet succesvol. Inmiddels is de tweede airco óók kapot. Maar een monteur? Die is ver te zoeken, ondanks de valse beloften van BlueAirco.

Omdat de temperatuur in huis met name in de zomer behoorlijk oploopt, gaat Martine op zoek naar een bedrijf om airconditioners kan plaatsen. Ze komt via internet terecht bij BlueAirco. Martine betaalt 3650 euro voor twee airco’s, die op het moment van installatie lijken te functioneren zoals het hoort. Prima geregeld, zou je denken.

Lekkende airco

Twee maanden later begint de zon vaker te schijnen en loopt de temperatuur op. Martine zet voor het eerst de airco’s aan. En dan gaat het mis: één van de units begint meteen al te lekken.

Martine neemt contact op met BlueAirco,en twee dagen later komt een monteur langs die de lekkende buis provisorisch “repareert” met een stukje tape. Hoewel de airco niet meer lekt, merkt Martine vervolgens dat de airco aan de buitenkant aanvriest.

Ze appt direct weer naar de monteur, die haar vertelt dat ze de airco even niet mag gebruiken. Hij belooft het na het weekend te komen oplossen.

Geen monteur te bekennen

Maar BlueAirco komt nooit opdagen. Hoewel Martine steeds contact blijft opnemen, biedt het bedrijf alleen maar smoesjes. Er worden wel reparatieafspraken gemaakt, maar deze worden niet nagekomen. Er zouden volgens BlueAirco bijvoorbeeld wel monteurs aan de deur zijn geweest, maar er was zogenaamd steeds niemand thuis. En een briefje achterlaten? Dat zou de monteur even vergeten zijn. Een andere keer excuseert BlueAirco zich met de smoes dat ze het momenteel erg druk hebben, of dat hun monteur net ontslagen is.

Martine probeert nog anderhalf jaar lang – tot eind 2024 – om een afspraak te maken met het bedrijf. In de tussentijd begeeft de tweede airco het ook: deze kan alleen nog warme lucht blazen. Als Martine uiteindelijk dreigt stappen te ondernemen, is het ook meteen klaar met het voorheen nog vriendelijke contact vanuit het bedrijf.

Martine ziet geen andere oplossing meer, en schakelt de Belbus in.

De Belbus wordt ingeschakeld

Mai gaat eerst langs in Tilburg om een kijkje te nemen bij de twee kapotte units. Zelfs nu het winter is, is te merken dat de temperatuur in de kamers hoog kan oplopen als buiten de zon schijnt. Werkende airco’s zijn in de zomer echt noodzakelijk.

Martine en Mai bekijken de vele appjes waarmee Martine een afspraak met BlueAirco heeft geprobeerd te maken. Als ze daarna samen een kijkje nemen op de factuur van de aankoop, valt het ze op dat Blue Airco onder nóg twee andere namen opereert: Triple Airco en Airco Duo.

Online blijken de drie bedrijven weinig tevreden klanten te hebben: Mai en Martine vinden tientallen negatieve reviews.

Op de vlucht geslagen? Bedrijfspand staat leeg

BlueAirco is gevestigd in Arnhem, dus gaan we die kant op om ze met hun onbetrouwbare gedrag te confronteren. Dit gaat echter niet helemaal volgens plan, want eenmaal aangekomen bij het adres is er niemand te bekennen. Het bedrijfspand staat zelfs helemaal leeg.

Mai belt naar het bedrijf, maar zonder succes: de telefoon schakelt meteen over naar de voicemail. Een man die aan de overkant van de weg toekijkt, benadert team Belbus met een wel heel vreemde mededeling. De eigenaren van BlueAirco zouden een paar weken geleden al met de noorderzon vertrokken zijn en hebben al hun spullen meegenomen. "Oplichters", noemt hij hen. En het zou maar beter zijn om niet te lang bij het pand te blijven staan, want dat zou nog wel eens slecht kunnen aflopen, zo geeft hij mee als waarschuwing.

Omdat de situatie een verrassende wending neemt, wordt het ons duidelijk dat de zaak vandaag niet opgelost kan worden. Als Belbus gaan we natuurlijk aan de slag en proberen we Martine alsnog te helpen.

Wel is zeker dat het geen goed idee is om bij BlueAirco, Airco Duo en Triple Airco een airconditioner te bestellen. Dus als je van plan was om met een van deze bedrijven in zee te gaan, kun je beter een andere firma uitkiezen.