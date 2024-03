Belbus: Mega Energie stuurt energierekening van vele duizenden euro's

Wel moet er het nodige gebeuren. Na een half jaar van opruimen kunnen ze de woning betrekken en gaan zij een energiecontract aan bij Mega Energie. Jill en Lloyd merken al snel dat samenwonen niet is wat ze willen. Nóg een half jaar later is het huis verkocht en kan het energiecontract opgezegd worden. Tot hun grote schrik krijgen ze een energierekening van 9400 euro van Mega Energie.

Maar wat is dan wél het juiste bedrag van de eindrekening? We ontmoeten Pieter Schoen – bekend van het tv-programma Dragons' Den – in Rotterdam voor een ophelderingscursus. Hij is hoofdaandeelhouder van Mega Energie. Dat het eigenlijk het uitgeknipte hoofd is van Pieter op het kartonnen lijf van Erik Dijkstra die we hebben gevonden op de redactie laten we even achterwege.