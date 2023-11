Belbus: LOI houdt diploma in eigen zak Gisteren • leestijd 2 minuten • 4495 keer bekeken • bewaren

Mandy Gaasbeek (34) is een bezige bij. Ze is gek op haar huidige werk in de kinderopvang, maar ze wil zich blijven ontwikkelen en haar opties voor de toekomst ophouden. Daarom start ze in maart 2022 een opleiding HBO Engels bij de LOI, zodat ze ook vertaalwerk kan gaan doen. Wanneer ze alles heeft ingeleverd wacht ze geduldig op haar diploma. Maar dat duurt wel heel erg lang.

De Engelse taal heeft Mandy altijd aangesproken en ze is er ook al aardig goed in. In haar studententijd heeft ze namelijk als nanny gewerkt in Amerika, Australië en Engeland. Een goede basis van de taal beheerst ze dus al, maar als ze er echt iets mee wil doen, zal ze toch een papiertje moeten behalen.

Examen gehaald, waar blijft het diploma?

Daarom start ze in maart 2022 met de thuisstudie HBO Engels van de LOI. Zo kan ze gewoon blijven werken en in haar vrije tijd studeren. De studie duurt een jaar, dus wanneer Mandy en haar vriend een klushuis kopen, vraagt ze verlenging aan bij de LOI: klussen, werken en studeren is wel heel veel. Ze verlengt haar studie tot 1 september 2023.

In juli 2023 haalt Mandy haar Cambridge examen, hiermee toont ze aan dat ze Engels op C1 niveau beheerst. Dit was het laatste deel van haar LOI-opleiding. Met dit resultaat kan ze tevens een vrijstelling krijgen voor de module die een lager taalniveau behandelde. Ze dient het vrijstellingsverzoek in en verwacht dat haar diploma binnenkort haar kant op komt. Maar dat loopt anders.

Een grote chaos

Terwijl er weken voorbijgaan en er maar geen reactie komt op het vrijstellingsverzoek, probeert Mandy contact te zoeken met de LOI. Ze mailt, maar krijgt vaak geen reactie. Wanneer ze belt staat ze minstens 30 minuten in de wacht en wordt daarna automatisch ophangen. Ze raakt ontzettend gefrustreerd en voelt zich machteloos.

Net als ze denkt dat het niet erger kan, ontvangt ze een mail van de LOI. Tot haar grote verbazing staat daar in dat de opleiding niet meer bestaat. Mandy vraagt zich af of ze ooit nog haar diploma gaat ontvangen. Heeft ze nou al die tijd voor niks gestudeerd? Ze schakelt de Belbus in.

Directeur LOI steekt hand in eigen boezem

Mai van de Belbus en Mandy gaan verhaal halen en worden te woord gestaan door Jos van Eyken, directeur van de LOI. Hij erkent dat er veel dingen mis zijn gegaan in dit verhaal en dat dit een les moet zijn voor de LOI. Gelukkig is er toch nog reden voor een feestje: Mandy krijgt haar diploma uitgereikt door Jos. Ze kan alles achter zich laten en weer naar de toekomst kijken.