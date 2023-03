Belbus: Klachten over Beddenleeuw, ligt de matrassenboer te slapen? Vandaag • leestijd 3 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

Teun Damhuis bestelt op 16 december 2022 een boxspring bij Beddenleeuw. Een snelle levering wordt hem beloofd, maar drie maanden later slaapt hij nog steeds op een dun matrasje. Wat hij ook probeert, Beddenleeuw levert maar niet en lijkt in een winterslaap te zijn gevallen. En Teun is niet de enige: de afgelopen weken zijn er bij de Belbus zestien klachten binnengekomen over het bedrijf.

Afgelopen december verhuist Teun naar zijn nieuwe woning in Tilburg. Een studio van 26 vierkante meter, waarbij een bed met een opbergsysteem qua inrichting goed uitkomt.

Na wat zoekwerk op het internet stuit hij op een actie van Beddenleeuw. Hij besluit naar de showroom in Zaltbommel te rijden om het bed te testen. Nadat het bed door hem is goedgekeurd, koopt hij in de winkel een opbergboxspring met matras en topper. Een snelle levering van tien dagen wordt hem beloofd.

Klantenservice onbereikbaar en geen levering

Maar na tien dagen staat er bij Teun nog steeds geen nieuw bed in zijn studio. Hij zoekt contact met Beddenleeuw, maar de klantenservice is zowel via de telefoon als via de mail niet te bereiken. Later krijgt hij dan toch een mail met een datum van levering.

Teun neemt verlof van zijn werk, in de hoop dat zijn nieuwe bed dan eindelijk geleverd wordt. Maar op de afgesproken datum komt er weer niets.

Na meerdere door Beddenleeuw gewijzigde bezorgafspraken die niet worden nagekomen is Teun er helemaal klaar mee. Hij besluit terug te gaan naar de showroom om het bed zelf op te halen. Na lang discussiëren bij de balie krijgt hij alleen een topper mee, want er ontbreekt een onderdeel van de boxspring.

Drie maanden slapen op een dun matrasje

Teun slaapt inmiddels al drie maanden op een dun matrasje in zijn studio. Met als resultaat rugklachten. Voor zijn opleiding tot doktersassistent is goede slaap erg belangrijk. Een normaal bed is dan ook echt noodzakelijk. Als laatste hoop stelt hij het bedrijf juridisch aansprakelijk, maar zelfs dat heeft geen effect.

De is maat vol en Teun zoekt contact met de Belbus. Hij is niet de enige. In de afgelopen twee weken ontvangt de Belbus maar liefst zestien van dit soort klachten over Beddenleeuw. Variërend van verkeerde levering tot aan kwaliteits- en communicatieproblemen.

Eén ding hebben ze allemaal gemeen: het bed wordt veel te laat of überhaupt niet geleverd.

Beddenleeuw: "Veel mis gegaan, maar we lossen het op"

De Belbus wordt met een rondleiding ontvangen bij Beddenleeuw. Directeur Arif Bilir erkent dat er achter de schermen veel mis is gegaan. Het bedrijf kon de productie van de bestellingen niet aan en liep daardoor achter de feiten aan.

Hij belooft zijn klanten in de toekomst goed op de hoogte te houden van de stand van zaken wat betreft de leveringen. Ook zal de klantenservice vanaf nu goed bereikbaar zijn. Teun heeft echter geen vertrouwen meer in Beddenleeuw en wil zijn geld terug. Directeur Bilir heeft daar begrip voor en maakt het geld meteen over.

Beddenleeuw doet de plechtige belofte dat de overige zestien klachten vóór half maart opgelost zijn. Uit de eerste reacties van de gedupeerden merken we dat ze daar inderdaad mee bezig zijn.

De Belbus houdt de voortgang bij Beddenleeuw in de gaten.