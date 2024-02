Belbus: Kapotte wasmachine? Geen kans meer voor 2dekanswitgoed.nl

De wasmachine is van een gerenommeerd Duits merk en ziet er op het plaatje tiptop uit. Ze krijgt het apparaat dezelfde avond nog binnen, maar tot haar grote schrik ziet de wasmachine er erg slecht uit. Onderin is de machine verroest en er zit zwarte aanslag in de trommel en de rubbers. Ook zit het filter vol zwarte drek en roest.

Helaas belandt Karin van de regen in de drup. Sterker nog, wanneer de nieuwe wasmachine aankomt staan bij Karin de tranen al snel in de ogen. Het apparaat is er namelijk nóg slechter aan toe dan de vorige: "Lekkage aan de achterkant, restanten drek en natte zeep zaten nog aan de achterkant, het glas zat vol met zwarte vegen en het filter was helemaal vies."

Dat doen we in zekere zin ook, maar dan wel naar de vuilnishoop voor de deur van het pand van 2dekanswitgoed in Amsterdam. Daar staan namelijk nog meer afgekeurde wasmachines buiten. De eigenaar heeft z’n snor gedrukt en is in geen velden of wegen te bekennen. Ook was het bedrijf 'tijdelijk' telefonisch even niet bereikbaar.