Belbus: Jaren wachten op de juiste sleutel van Staedion

Marquerite Wissink en haar man kochten een camperbusje. Om deze veilig te stallen, besloten ze een inpandige parkeerplaats te huren van de Haagse woningcorporatie Staedion. Zo staat de camper netjes beschut tegen wind en regen. Maar de sleutel die ze al in mei 2021 hebben gekregen, past niet op de toegangsdeur. En een vervangend exemplaar laat jaren op zich wachten. Hoe kan dat?

Sleutel past niet

Er zijn feitelijk twee sleutels die naar de parkeerplaats leiden. Eén sleutel heeft een knop om de lift van de garage te kunnen bedienen. Zo kun je er met de camper in én uit. Daarnaast is er een sleutel om het trappenhuis mee te kunnen betreden. En juist die sleutel past niet in het slot.

Marquerite en haar man nemen contact op met Staedion. Een paar weken later kunnen ze een nieuwe sleutel krijgen. Probleem opgelost, zou je denken. Maar helaas, ook de vervangende sleutel past niet. Marquerite en haar man bellen maandelijks met woningcorporatie Staedion om een passende sleutel te vragen. Maar dat blijkt om onduidelijke redenen lastiger dan verwacht...

Loze beloftes en drie jaar lang géén passende sleutel

Volgens Staedion zijn er allerlei dingen die het geven van de juiste sleutel in de weg staan.

Iedere keer dat Marquerite belt staat ze enorm lang in de wacht en moet ze het hele verhaal opnieuw doen omdat er geen aantekening is gemaakt in haar dossier. Wanneer ze dan iemand spreekt, beloven ze haar van alles: ze wordt teruggebeld, ze gaan erachteraan, ze gaan een monteur sturen of ze gaan toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren. En zo gaat het drie jaar lang.

Ondertussen moeten Marquerite en haar man telkens met de autolift naar beneden om de camper te halen. Dat is niet alleen akelig omdat het een enge lift is, het is ook nog eens verboden. De maat is vol voor Marquerite en ze schakelt de Belbus in.

Marquerite en Mai staan in de lift die volgens de regels helemaal niet als personenlift gebruikt mag worden © Kassa

Het balletje gaat eindelijk rollen

Mai neemt contact op met Staedion voordat ze op locatie een kijkje gaat nemen, en ineens gaat het balletje rollen. Staedion wil alleen niet reageren op de vragen van Mai, maar maken snel een goede sleutel die ze bij de woning van Marquerite afleveren.

Om Staedion hartelijk te danken voor hun snelle werk, halen Mai en Marquerite een mooie bos bloemen om deze te overhandigen én de oude sleutel terug te brengen.

Helaas is er niemand bij Staedion die Marquerite te woord kon staan, dus belt Mai met woordvoerder Chang Wong. Die kon Marquerite óók niet vertellen waarom het drie jaar heeft moeten duren voordat zij een goede sleutel kreeg. Hij belooft dat er later iemand contact met haar zal opnemen om uit te leggen hoe deze situatie is ontstaan, zónder de media.