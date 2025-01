Belbus Jaaroverzicht 2024 is op zaterdag 4 januari 2025 te zien op tv Vandaag • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

2024 was weer een jaar vol geweldige Belbus-afleveringen en bij wijze van terugblik besteden we daar nog één keer op grootse wijze aandacht aan. We pakken uit in het Belbus-jaaroverzicht, op 4 januari om 19.15 te zien op NPO2. Daarnaast beginnen we 2025 positief met de speciale Belbusduim...

In het jaaroverzicht blikken we terug op de meest spraakmakende Belbus-zaken van 2024. Dit jaar is Mai weer het hele land door geweest om allerlei klachten op te lossen. Kun jij je ze nog herinneren? In het Belbus jaaroverzicht komen ze in een sneltreinvaart voorbij. Van Staedion tot aan Innova Energie én van de Klussenier naar Emma Sleep.

Even bijpraten

Ook gaat Mai opnieuw langs bij oude bekende. Zo krijgen we de nieuwe tafel van Charlotte te zien. Zij was afgelopen januari te zien met haar gloednieuwe tafel van 123vloerkleed.nl. Alleen staken er schroeven uit het tafelblad. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en gaan we opnieuw langs bij Charlotte om te kijken of ze inmiddels een nieuwe tafel heeft.

Ook gaat ze langs bij Roel. Hij had een sta-op-stoel gekocht bij Zitcomfort Bennekom. Toen de stoel kuren begon te vertonen, gaf de winkel niet thuis. Gelukkig, kwam er na de Belbus een oplossing. Daarom showt Roel ons zijn gloednieuwe stoel.

Gouden Belbusduim 2025

We beginnen 2025 graag positief! Daarom gaat Mai langs bij verschillende bedrijven die het wél goed aanpakken. Ieder bedrijf krijgt een prachtige bos bloemen én de speciale Gouden Belbusduim. De Belbus stopt onder andere in Rotterdam, Boxmeer, Deurne, en Spijkenisse.

Ben jij benieuwd welke bedrijven zo’n mooie duim verdienen?

Het Belbus Jaaroverzicht 2024 zie je op zaterdag 4 januari 2025 om 19.15 op NPO2