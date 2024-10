Belbus: Innova Energie incasseert onterecht en is onbereikbaar Gisteren • leestijd 2 minuten • 3994 keer bekeken • bewaren

Sjaan stapt in februari over van Innova Energie naar een ander energiebedrijf. Geen probleem, ze kreeg netjes een jaarafrekening en daarmee lijkt de overstap succesvol verlopen. Maar later bleek dat toch niet het geval te zijn.

Verkeerd nummer

Op 11 april werd ineens € 60,37 afgeschreven van Sjaan haar rekening en op 17 april werd er zelfs € 92 afgeschreven. Op 18 april werd weer € 92 afgeschreven, maar dit heeft Sjaan snel teruggeboekt. Als er in mei weer een bedrag wordt afgeschreven, laat ze Innova Energie door haar bank blokkeren. Aan de telefoon vertelt Innova Energie dat er inderdaad een fout is gemaakt en dat ze het gaan oplossen.

Tijd voor de Belbus

Inmiddels is het oktober en heeft Sjaan nog steeds haar geld niet terug, terwijl ze al heel wat uren aan de telefoon heeft gehangen met de klantenservice. Ze heeft welgeteld 31 keer gebeld! Sjaan heeft geen vertrouwen meer in een oplossing vanuit Innova en schakelt de Belbus in.

Op onderzoek uit

Mai en Sjaan stappen in de Belbus richting Den Haag. Eenmaal aangekomen bij het kantoor van Innova Energie worden Mai en Sjaan hartelijk ontvangen. Het hoofd van de klantenservice duikt gelijk in het probleem. Dat blijkt nogal ingewikkeld te zijn. Daarom belooft ze dat er binnen een dag een oplossing komt. Ondanks eerdere beloftes vertrouwt Sjaan erop dat het deze keer écht goedkomt.

Toch nog opgelost