Belbus: Hummel Keukens stuurt je van het (keuken)kastje naar de muur

Cindy en haar man kochten een nieuwe keuken en verwachtten daar veel plezier van te hebben. Maar niets blijkt minder waar. Al vanaf het eerste moment blijkt er van alles mis te zijn met de keuken. En klagen ze bij leverancier Hummel Keukens? Dan worden ze van het (keuken)kastje naar de muur gestuurd.

In mei 2022 besluit Cindy, die in een rolstoel zit, een zogenaamde hoog-laag keuken aan te schaffen bij Hummel Keukens. Deze keuken biedt een praktische oplossing, omdat zowel zij als haar man hierdoor makkelijk kunnen koken. Het keukenblad kan namelijk omhoog en omlaag worden gezet.

Alles lijkt perfect geregeld, totdat in september een montagebedrijf langskomt om de keuken te installeren. Bij het plaatsen merken de monteurs op dat het granieten keukenblad niet geschikt is voor een hoog-laag systeem. Dit blijkt helaas te kloppen, want vanaf dat moment beginnen de problemen.

Geen goed begin

De keuken hangt scheef en mist stevigheid. Ook schiet het keukenblad constant in een storing als ze het blad omhoog of omlaag willen zetten. Gelukkig valt het werkblad en alle apparatuur onder de garantie. Cindy stuurt daarom in december 2022 een mail naar Hummel Keukens. De keukenleverancier belooft dat er binnenkort een monteur langskomt.

Tóch is Cindy er niet gerust op: ze heeft namelijk gehoord dat Hummel Keukens ermee gaat stoppen.

Wél of géén overname? Dat is niet duidelijk

Cindy krijgt gelijk. Ze krijgt een mail van Hummel Keukens waarin het bedrijf bevestigt dat ze worden overgenomen door een ander bedrijf. Voor service en garantie moet ze dáár maar aankloppen, zo krijgt ze te horen.

Omdat de problemen met de keuken aanhouden, mailt Cindy het nieuwe bedrijf. Maar dan ontvangt ze een bijzondere reactie: Hummel Keukens is helemaal niet overgenomen en met klachten moet ze gewoon bij Hummel zijn. Cindy is de wanhoop nabij en weet niet meer bij wie ze aan moet kloppen. Ze schakelt de Belbus in.

Worden de klachten dan eindelijk opgelost?

De Belbus neemt contact op met Hummel Keukens en vraagt het bedrijf of ze de problemen netjes willen oplossen. Cindy heeft immers nog garantie en de keuken heeft nooit goed gewerkt.

Het bedrijf laat weten hiervoor open te staan, maar ze willen de situatie niet toelichten op beeld. Om ervoor te zorgen dat alles toch goed afloopt, gaat Mai wél naar Cindy toe om de problemen in kaart te brengen en om achteraf te bespreken wat de oplossing wordt.

Cindy laat Mai weten dat er een nieuw keukenblad komt en een nieuwe achterwand. Bij het plaatsen bij de nieuwe materialen zal ook alles nogmaals nagelopen worden om er zeker van te zijn dat het deze keer wel goed werkt!

